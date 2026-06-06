Concert Les Terrasses de Beuzeville Mother Funkers Rue de la République Beuzeville
Concert Les Terrasses de Beuzeville Mother Funkers Rue de la République Beuzeville vendredi 3 juillet 2026.
Beuzeville
Concert Les Terrasses de Beuzeville Mother Funkers
Rue de la République Place de la République Beuzeville Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03 18:30:00
fin : 2026-07-03 20:30:00
Date(s) :
2026-07-03
Les terrasses de Beuzeville des concerts gratuits 5 vendredis de 18h30 à 20h30 sur la Place de la République !
Les terrasses de Beuzeville des concerts gratuits 5 vendredis de 18h30 à 20h30, sur la place de la République !
3 juillet : Mother Funkers, reprises funk .
Rue de la République Place de la République Beuzeville 27210 Eure Normandie +33 2 32 57 70 40
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English : Concert Les Terrasses de Beuzeville Mother Funkers
Les terrasses de Beuzeville: free concerts 5 Fridays from 6.30pm to 8.30pm on the Place de la République!
L’événement Concert Les Terrasses de Beuzeville Mother Funkers Beuzeville a été mis à jour le 2026-06-06 par Bureau d’Informations Touristiques de Beuzeville
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