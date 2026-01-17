Beuzeville

Le 14 juillet à Beuzeville Concert Boney M.

Stade Lucien Bougon Beuzeville Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-14 10:00:00

fin : 2026-07-14

Date(s) :

2026-07-14

Concert exceptionnel à Beuzeville Boney M.

Concert Boney M. The original Show à l’occasion du 14 juillet à Beuzeville !

Au stade de Beuzeville

De 10h à 18h KERMESSE Place de la République et place De Gaulle

Animations familiales Ludothèque géante, jeux en bois, maquillage, sculpteurs de ballons, fresque à colorier, ateliers cirque, balades à poney, animations musicales

Le matin en centre ville défilé patriotique.

À 21h CONCERT 1ère PARTIE Stade de Beuzeville

À 22h CONCERT Boney M. The Original Show Stade de Beuzeville

À 23h FEU D’ARTIFICE Stade de Beuzeville .

Stade Lucien Bougon Beuzeville 27210 Eure Normandie

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English : Le 14 juillet à Beuzeville Concert Boney M.

Special concert in Beuzeville: Boney M.

L’événement Le 14 juillet à Beuzeville Concert Boney M. Beuzeville a été mis à jour le 2026-05-20 par Bureau d’Informations Touristiques de Beuzeville