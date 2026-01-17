Le 14 juillet à Beuzeville Concert Boney M. Beuzeville
Le 14 juillet à Beuzeville Concert Boney M. Beuzeville mardi 14 juillet 2026.
Beuzeville
Le 14 juillet à Beuzeville Concert Boney M.
Stade Lucien Bougon Beuzeville Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14 10:00:00
fin : 2026-07-14
Date(s) :
2026-07-14
Concert exceptionnel à Beuzeville Boney M.
Concert Boney M. The original Show à l’occasion du 14 juillet à Beuzeville !
Au stade de Beuzeville
De 10h à 18h KERMESSE Place de la République et place De Gaulle
Animations familiales Ludothèque géante, jeux en bois, maquillage, sculpteurs de ballons, fresque à colorier, ateliers cirque, balades à poney, animations musicales
Le matin en centre ville défilé patriotique.
À 21h CONCERT 1ère PARTIE Stade de Beuzeville
À 22h CONCERT Boney M. The Original Show Stade de Beuzeville
À 23h FEU D’ARTIFICE Stade de Beuzeville .
Stade Lucien Bougon Beuzeville 27210 Eure Normandie
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English : Le 14 juillet à Beuzeville Concert Boney M.
Special concert in Beuzeville: Boney M.
L’événement Le 14 juillet à Beuzeville Concert Boney M. Beuzeville a été mis à jour le 2026-05-20 par Bureau d’Informations Touristiques de Beuzeville
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