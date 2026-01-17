Raconte moi une histoire… héroïque ! Médiathèque de Beuzeville Beuzeville
Raconte moi une histoire… héroïque ! Médiathèque de Beuzeville Beuzeville jeudi 9 juillet 2026.
Beuzeville
Raconte moi une histoire… héroïque !
Médiathèque de Beuzeville 50 Rue Albert Sorel Beuzeville Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09 15:00:00
fin : 2026-07-09
Date(s) :
2026-07-09
Dans le cadre de la manifestation nationale Partir en livre , dont le thème est Les grands et petits héros , viens partager un moment de lecture avec Anne-Charlotte.
Dans le cadre de la manifestation nationale Partir en livre , dont le thème est Les grands et petits héros , viens partager un moment de lecture avec Anne-Charlotte.
Le personnage central sera un héros aux multiples aventures, pas toujours héroïques mais empreintes de malices et de situations rocambolesques ! Un héros facétieux et attachant que tu aimeras retrouver !
L’as-tu reconnu ?
Nous partagerons un petit goûter à l’issue de l’animation.
Pour les 4-8 ans .
Médiathèque de Beuzeville 50 Rue Albert Sorel Beuzeville 27210 Eure Normandie +33 2 32 42 51 39 contact@mediathequebeuzeville.fr
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English : Raconte moi une histoire… héroïque !
As part of the national Partir en livre event, whose theme is Heroes big and small , come and enjoy a spot of reading with Anne-Charlotte.
L’événement Raconte moi une histoire… héroïque ! Beuzeville a été mis à jour le 2026-06-15 par Bureau d’Informations Touristiques de Beuzeville
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