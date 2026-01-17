Raconte moi une histoire… héroïque ! Médiathèque de Beuzeville Beuzeville jeudi 9 juillet 2026.

Beuzeville

Raconte moi une histoire… héroïque !

Médiathèque de Beuzeville 50 Rue Albert Sorel Beuzeville Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-09 15:00:00

fin : 2026-07-09

Date(s) :

2026-07-09

Dans le cadre de la manifestation nationale Partir en livre , dont le thème est Les grands et petits héros , viens partager un moment de lecture avec Anne-Charlotte.

Dans le cadre de la manifestation nationale Partir en livre , dont le thème est Les grands et petits héros , viens partager un moment de lecture avec Anne-Charlotte.

Le personnage central sera un héros aux multiples aventures, pas toujours héroïques mais empreintes de malices et de situations rocambolesques ! Un héros facétieux et attachant que tu aimeras retrouver !

L’as-tu reconnu ?

Nous partagerons un petit goûter à l’issue de l’animation.

Pour les 4-8 ans .

Médiathèque de Beuzeville 50 Rue Albert Sorel Beuzeville 27210 Eure Normandie +33 2 32 42 51 39 contact@mediathequebeuzeville.fr

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English : Raconte moi une histoire… héroïque !

As part of the national Partir en livre event, whose theme is Heroes big and small , come and enjoy a spot of reading with Anne-Charlotte.

L’événement Raconte moi une histoire… héroïque ! Beuzeville a été mis à jour le 2026-06-15 par Bureau d’Informations Touristiques de Beuzeville