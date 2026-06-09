Concert Gospel Together Église Saint-Hélier Beuzeville

Beuzeville

Concert Gospel Together

Église Saint-Hélier Place du Général Leclerc Beuzeville Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 20:00:00

fin : 2026-06-27

Date(s) :

2026-06-27

Soirée de lancement de la campagne de levée de fonds Nos vitraux, notre trésors pour la restauration de l’église Saint-Hélier

Soirée de lancement de la campagne de levée de fonds Nos vitraux, notre trésors pour la restauration de l’église Saint-Hélier

Engagez vous pour sauver le patrimoine de la ville de Beuzeville avec nos vitraux réalisés par François Décorchemont, seule église de l’Eure comptant autant de vitraux réalisés par le grand maître verrier.

À noter la date du 27 juin à l’église pour une soirée exceptionnelle en présence de Gospel Together, avec la Fondation du patrimoine Normandie !

Laissons aux prochaines générations un patrimoine bâti, cultuel, remarquable et un trésor qui doit faire notre fierté. .

Église Saint-Hélier Place du Général Leclerc Beuzeville 27210 Eure Normandie +33 2 32 57 70 40

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English : Concert Gospel Together

Evening to launch the Our stained glass windows, our treasures fund-raising campaign for the restoration of Saint-Hélier church

L’événement Concert Gospel Together Beuzeville a été mis à jour le 2026-06-05 par Bureau d’Informations Touristiques de Beuzeville