Championnat de France Masters de force athlétique Attitude Fitness Beuzeville
Championnat de France Masters de force athlétique Attitude Fitness Beuzeville vendredi 26 juin 2026.
Beuzeville
Championnat de France Masters de force athlétique
Attitude Fitness 505 Rue Louis Gillain Beuzeville Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-06-26
fin : 2026-06-28
Date(s) :
2026-06-26
Championnat de France Masters de force athlétique
Championnat de France Masters de force athlétique
Entrée gratuite pour tous
Lieu de compétition Attitude Fitness .
Attitude Fitness 505 Rue Louis Gillain Beuzeville 27210 Eure Normandie +33 2 77 01 90 56
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English : Championnat de France Masters de force athlétique
French Masters Athletic Strength Championship
L’événement Championnat de France Masters de force athlétique Beuzeville a été mis à jour le 2026-06-04 par Bureau d’Informations Touristiques de Beuzeville
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