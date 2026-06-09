Championnat de France Masters de force athlétique Attitude Fitness Beuzeville vendredi 26 juin 2026.

Beuzeville

Championnat de France Masters de force athlétique

Attitude Fitness 505 Rue Louis Gillain Beuzeville Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-06-26

fin : 2026-06-28

Date(s) :

2026-06-26

Championnat de France Masters de force athlétique

Championnat de France Masters de force athlétique

Entrée gratuite pour tous

Lieu de compétition Attitude Fitness .

Attitude Fitness 505 Rue Louis Gillain Beuzeville 27210 Eure Normandie +33 2 77 01 90 56

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Championnat de France Masters de force athlétique

French Masters Athletic Strength Championship

L’événement Championnat de France Masters de force athlétique Beuzeville a été mis à jour le 2026-06-04 par Bureau d’Informations Touristiques de Beuzeville