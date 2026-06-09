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Championnat de France Masters de force athlétique Attitude Fitness Beuzeville

Championnat de France Masters de force athlétique Attitude Fitness Beuzeville vendredi 26 juin 2026.

Lieu : Attitude Fitness

Adresse : 505 Rue Louis Gillain

Ville : 27210 Beuzeville

Département : Eure

Début : vendredi 26 juin 2026

Fin : dimanche 28 juin 2026

Tarif :

Beuzeville

Championnat de France Masters de force athlétique

Attitude Fitness 505 Rue Louis Gillain Beuzeville Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-06-26
fin : 2026-06-28

Date(s) :
2026-06-26

Championnat de France Masters de force athlétique
Championnat de France Masters de force athlétique

Entrée gratuite pour tous
Lieu de compétition Attitude Fitness   .

Attitude Fitness 505 Rue Louis Gillain Beuzeville 27210 Eure Normandie +33 2 77 01 90 56 

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English : Championnat de France Masters de force athlétique

French Masters Athletic Strength Championship

L’événement Championnat de France Masters de force athlétique Beuzeville a été mis à jour le 2026-06-04 par Bureau d’Informations Touristiques de Beuzeville

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