Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Concert Les Terrasses de Beuzeville Soul Spirit Rue de la République Beuzeville

Concert Les Terrasses de Beuzeville Soul Spirit Rue de la République Beuzeville vendredi 26 juin 2026.

Lieu : Rue de la République

Adresse : Place de la République

Ville : 27210 Beuzeville

Département : Eure

Début : vendredi 26 juin 2026

Fin : vendredi 26 juin 2026

Heure de début : 18:30:00

Tarif :

Beuzeville

Concert Les Terrasses de Beuzeville Soul Spirit

Rue de la République Place de la République Beuzeville Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-26 18:30:00
fin : 2026-06-26 20:30:00

Date(s) :
2026-06-26

Les terrasses de Beuzeville des concerts gratuits 5 vendredi de 1h30 à 20h30 sur la place de la République !
Les terrasses de Beuzeville des concerts gratuits 5 vendredis de 18h30 à 20h30, sur la place de la République !

26 juin : Soul Spirit, duo de reprises variété, pop   .

Rue de la République Place de la République Beuzeville 27210 Eure Normandie +33 2 32 57 70 40 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concert Les Terrasses de Beuzeville Soul Spirit

Les terrasses de Beuzeville: free concerts 5 Fridays from 1.30am to 8.30pm in the Place de la République!

L’événement Concert Les Terrasses de Beuzeville Soul Spirit Beuzeville a été mis à jour le 2026-06-06 par Bureau d’Informations Touristiques de Beuzeville

À voir aussi à Beuzeville (Eure)