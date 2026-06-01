Concert Les Terrasses de Beuzeville Soul Spirit Rue de la République Beuzeville vendredi 26 juin 2026.

Beuzeville

Concert Les Terrasses de Beuzeville Soul Spirit

Rue de la République Place de la République Beuzeville Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-26 18:30:00

fin : 2026-06-26 20:30:00

Date(s) :

2026-06-26

Les terrasses de Beuzeville des concerts gratuits 5 vendredi de 1h30 à 20h30 sur la place de la République !

Les terrasses de Beuzeville des concerts gratuits 5 vendredis de 18h30 à 20h30, sur la place de la République !

26 juin : Soul Spirit, duo de reprises variété, pop .

Rue de la République Place de la République Beuzeville 27210 Eure Normandie +33 2 32 57 70 40

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English : Concert Les Terrasses de Beuzeville Soul Spirit

Les terrasses de Beuzeville: free concerts 5 Fridays from 1.30am to 8.30pm in the Place de la République!

L’événement Concert Les Terrasses de Beuzeville Soul Spirit Beuzeville a été mis à jour le 2026-06-06 par Bureau d’Informations Touristiques de Beuzeville