Concert Les Terrasses de Beuzeville Lovebirds Rue de la République Beuzeville
Concert Les Terrasses de Beuzeville Lovebirds Rue de la République Beuzeville vendredi 17 juillet 2026.
Beuzeville
Concert Les Terrasses de Beuzeville Lovebirds
Rue de la République Place de la République Beuzeville Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 18:30:00
fin : 2026-07-17 20:30:00
Date(s) :
2026-07-17
Les terrasses de Beuzeville des concerts gratuits 5 vendredis de 18h30 à 20h30 sur la Place de la République !
Les terrasses de Beuzeville des concerts gratuits 5 vendredis de 18h30 à 20h30, sur la place de la République !
17 juillet : Lovebirds, reprises pop soul funk .
Rue de la République Place de la République Beuzeville 27210 Eure Normandie +33 2 32 57 70 40
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English : Concert Les Terrasses de Beuzeville Lovebirds
Les terrasses de Beuzeville: free concerts 5 Fridays from 6.30pm to 8.30pm on the Place de la République!
L’événement Concert Les Terrasses de Beuzeville Lovebirds Beuzeville a été mis à jour le 2026-06-11 par Bureau d’Informations Touristiques de Beuzeville
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