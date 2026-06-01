Beuzeville fête la musique Beuzeville
Beuzeville fête la musique Beuzeville vendredi 19 juin 2026.
Beuzeville
Beuzeville fête la musique
Rue de la République Beuzeville Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-19 11:30:00
fin : 2026-06-20 19:30:00
Date(s) :
2026-06-19 2026-06-20
Le 19 et 20 juinsur la Place de la République deux jours pour fêter la musique à Beuzeville !
Les 19 et 20 juin sur la Place de la République deux jours pour fêter la musique à Beuzeville !
Vendredi 19 juin
• de 18h30 à 20h UMB Concert rock de l’orchestre harmonique
• de 19h45 à 22h Supersonic Reprises pop rock
Samedi 20 juin
• de 11h30 à 13h30 OnZroad Reprises blues rock
• de 16h30 à 18h30 Sous-sol Swing Reprises rock soul
• de 18h30 à 19h30 Pipelettes de Beuzeville Chorale d’une trentaine de chanteuse
Entrée libre et gratuite .
Rue de la République Beuzeville 27210 Eure Normandie +33 2 32 57 70 40
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English : Beuzeville fête la musique
On 19 and 20 July at the Place de la République: two days to celebrate music in Beuzeville!
L’événement Beuzeville fête la musique Beuzeville a été mis à jour le 2026-06-11 par Bureau d’Informations Touristiques de Beuzeville
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