Beuzeville

Beuzeville fête la musique

Rue de la République Beuzeville Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-19 11:30:00

fin : 2026-06-20 19:30:00

Date(s) :

2026-06-19 2026-06-20

Le 19 et 20 juinsur la Place de la République deux jours pour fêter la musique à Beuzeville !

Les 19 et 20 juin sur la Place de la République deux jours pour fêter la musique à Beuzeville !

Vendredi 19 juin

• de 18h30 à 20h UMB Concert rock de l’orchestre harmonique

• de 19h45 à 22h Supersonic Reprises pop rock

Samedi 20 juin

• de 11h30 à 13h30 OnZroad Reprises blues rock

• de 16h30 à 18h30 Sous-sol Swing Reprises rock soul

• de 18h30 à 19h30 Pipelettes de Beuzeville Chorale d’une trentaine de chanteuse

Entrée libre et gratuite .

Rue de la République Beuzeville 27210 Eure Normandie +33 2 32 57 70 40

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English : Beuzeville fête la musique

On 19 and 20 July at the Place de la République: two days to celebrate music in Beuzeville!

L’événement Beuzeville fête la musique Beuzeville a été mis à jour le 2026-06-11 par Bureau d’Informations Touristiques de Beuzeville