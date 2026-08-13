Concert Les Victoires de l’Harmonie Le Carré du Perche Mortagne-au-Perche

Informations pratiques

Mortagne-au-Perche

Concert Les Victoires de l’Harmonie

Le Carré du Perche 23, rue Ferdinand de Boyères Mortagne-au-Perche Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-22 15:00:00

fin : 2026-11-22

Date(s) :

2026-11-22

Harmonie Municipale de Mortagne et Les Boudingues.

Pour son concert annuel de Sainte-Cécile, l’Harmonie municipale de Mortagne vous invite à un voyage musical à travers les morceaux qui ont marqué les générations. Des grands classiques de la chanson française aux tubes internationaux, en passant par la funk, la pop, le rock et les musiques actuelles, ce spectacle célèbre des artistes et des œuvres devenus incontournables.

Au fil du concert, laissez-vous porter par les rythmes d’Earth, Wind & Fire, l’univers légendaire de Michael Jackson, les mélodies intemporelles de Jean-Jacques Goldman, un hommage à Daft Punk, ainsi que de grands noms de la chanson française comme Charles Aznavour, Gilbert Bécaud et Michel Sardou.

Un programme riche en émotions, en énergie et en souvenirs, revisité par l’orchestre d’harmonie de Mortagne.

La fête se poursuivra en deuxième partie avec Les Boudingues, qui apporteront leur bonne humeur et leur énergie pour clôturer cet après-midi musical dans une ambiance conviviale et festive.

Pas de réservation possible Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles .

Le Carré du Perche 23, rue Ferdinand de Boyères Mortagne-au-Perche 61400 Orne Normandie +33 6 31 87 62 76

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English : Concert Les Victoires de l’Harmonie

L’événement Concert Les Victoires de l’Harmonie Mortagne-au-Perche a été mis à jour le 2026-08-13 par OT DE MORTAGNE AU PERCHE