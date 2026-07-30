Journées Européennes du Patrimoine Mortagne-au-Perche Mortagne-au-Perche

Informations pratiques

Mortagne-au-Perche

Journées Européennes du Patrimoine Mortagne-au-Perche

Centre-ville Mortagne-au-Perche Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-09-19

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

Journées Européennes du Patrimoine à Mortagne-au-Perche

Programme

– Visite libre du jardin et de la cour de l’Hôtel de Fontenay Rue du Jardinet et 15, rue du Colonel Guérin

Exceptionnel édifice dont la base a été construite sur les fortifications du Fort de Toussaint (XIII ème s.), remanié au début du XVI ème s. dans un style italianisant / paladien, puis au XVIII ème s. en ravalant la façade sur cour dians un style Rococo et en reliant les bâtiments d’époques différentes par d’élégantes galeries.

Samedi 19 et dimanche 20 septembre, de 10h à 17h30

– Visite libre de la tour Trama Impasse des tilleuls

Visite de l’extérieur et de l’intérieur d’une tour subsistante de l’enceinte du XVe siècle de Jean Ier.

Samedi 19 septembre, de 13h à 18h

– Visite libre de la cour de l’Hôtel des Tailles 9, rue des Tailles

Hôtel du receveur des tailles, construit au XVIIe siècle et complétement transformé au XVIIIe siècle.

Samedi 19 et dimanche 20 septembre, 14h30 à 18h30

– Visite libre de la chapelle Saint-Joseph 11, rue des Tailles

L’internat Saint-Joseph, rue de Rouen, qui se situe dans l’ensemble scolaire Bignon, fut ouvert en 1849 par les Sœurs de la Providence, désignées par les Mortagnais comme Dames noires par distinction avec les Dames blanches de Picpus, mais la chapelle dédiée à Saint Joseph ne fut ouverte que le 5 août 1878.

Samedi 19 et dimanche 20 septembre, de 14h30 à 17h30

– Visite libre de l’hôtel de Longueil

Maison construite après la guerre de Cent ans, autrefois hôtel du marquis de Longueil. Dans la cour haute, se trouvent deux corps de logis des XVe et XVIIe siècles avec tourelle à huit pans. La cour basse a conservée, avec l’encadrement de ses fenêtres, typique de la première Renaissance.

Samedi 19 et dimanche 20 septembre, 14h30 à 17h30

– Visite libre de la chapelle Bignon

Les religieuses des Sacrés-Cœurs de Jésus et de Marie, les sœurs de Picpus appelées par les Mortagnais les dames blanches , occupèrent les lieux de 1821 jusqu’à la fondation de l’Ecole Bignon en 1907.

Samedi 19 et dimanche 20 septembre, de 14h30 à 17h30

– Visite libre des extérieurs et de la cour de la Maison des Comtes du Perche 2, rue du Portail Saint-Denis

A cet emplacement devait s’élever un logis seigneurial pour les comtes du Perche lors de leurs passages à Mortagne du XII au XV ème siècle.

Samedi 19 et dimanche 20 septembre, de 14h à 18h

– Visite libre de l’église Notre-Dame

C’est au lendemain de la guerre de Cent Ans que fut construite l’église actuelle, à la demande des habitants de la ville auprès de Marguerite de Lorraine, duchesse d’Alençon et comtesse du Perche.

Samedi 19 septembre, de 10h à 18h30

Dimanche 20 septembre, de 14h à 18h30 .

Centre-ville Mortagne-au-Perche 61400 Orne Normandie +33 2 33 83 34 37

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Journées Européennes du Patrimoine Mortagne-au-Perche

L’événement Journées Européennes du Patrimoine Mortagne-au-Perche Mortagne-au-Perche a été mis à jour le 2026-07-30 par OT DE MORTAGNE AU PERCHE