UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Mortagne-au-Perche

Un été lyrique église saint-Germain de Loisé Mortagne-au-Perche

vendredi 21 août 2026 · église saint-Germain de Loisé · Mortagne-au-Perche

Un été lyrique église saint-Germain de Loisé Mortagne-au-Perche

Informations pratiques

Début
vendredi 21 août 2026
Fin
vendredi 21 août 2026
Lieu
église saint-Germain de Loisé
Adresse
église saint-Germain de Loisé rue Saint-Germain 61400 Mortagne-au-Perche
Ville
Mortagne-au-Perche

Un été lyrique église saint-Germain de Loisé Mortagne-au-Perche Vendredi 21 août, 17h00

Cécile Lucchini, Véronique Repplinger, Luicle Steunou et Suzanne Burstein offrent pour cette 4ème édition d’un été lyrique des trios, duos et soli d’auteurs classiques.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-08-21T17:00:00.000+02:00
Fin : 2026-08-21T18:30:00.000+02:00

1
 

église saint-Germain de Loisé église saint-Germain de Loisé rue Saint-Germain 61400 Mortagne-au-Perche Mortagne-au-Perche


Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

À voir aussi à Mortagne-au-Perche