Informations pratiques

Un été lyrique église saint-Germain de Loisé Mortagne-au-Perche Vendredi 21 août, 17h00

Cécile Lucchini, Véronique Repplinger, Luicle Steunou et Suzanne Burstein offrent pour cette 4ème édition d’un été lyrique des trios, duos et soli d’auteurs classiques.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-08-21T17:00:00.000+02:00

Fin : 2026-08-21T18:30:00.000+02:00

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église saint-Germain de Loisé église saint-Germain de Loisé rue Saint-Germain 61400 Mortagne-au-Perche Mortagne-au-Perche



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