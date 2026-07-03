AGENDA · Mortagne-au-Perche
Un été lyrique église saint-Germain de Loisé Mortagne-au-Perche
vendredi 21 août 2026 · église saint-Germain de Loisé · Mortagne-au-Perche
Informations pratiques
Un été lyrique église saint-Germain de Loisé Mortagne-au-Perche Vendredi 21 août, 17h00
Cécile Lucchini, Véronique Repplinger, Luicle Steunou et Suzanne Burstein offrent pour cette 4ème édition d’un été lyrique des trios, duos et soli d’auteurs classiques.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-08-21T17:00:00.000+02:00
Fin : 2026-08-21T18:30:00.000+02:00
1
église saint-Germain de Loisé église saint-Germain de Loisé rue Saint-Germain 61400 Mortagne-au-Perche Mortagne-au-Perche
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Mortagne-au-Perche
- Festival des arts de rue La Belle Saison 6ème édition Mortagne-au-Perche 10 juillet 2026
- La Belle Saison Art de rue Fly me to the moon Mortagne-au-Perche 10 juillet 2026
- Vide-greniers Mortagne-au-Perche 11 juillet 2026
- La Belle Saison Art de rue Wanted Mortagne-au-Perche 11 juillet 2026
- La Belle Saison Cinéma en plein air Jurassic Park de Steven Spielberg (1993, VF) Mortagne-au-Perche 12 juillet 2026