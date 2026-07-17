Un été lyrique, église saint-Germain de Loisé, Mortagne-au-Perche

Informations pratiques

Un été lyrique Vendredi 21 août, 17h00 église saint-Germain de Loisé Orne

Entrée libre, participation gratuite au profit de la restauration de la chapelle de l’hôpital.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-21T17:00:00+02:00 – 2026-08-21T18:30:00+02:00

Fin : 2026-08-21T17:00:00+02:00 – 2026-08-21T18:30:00+02:00

Un été lyrique à Mortagne-au-Perche

Pour cette 4ème édition, cette fois encore dans l’église St-Germain de Loisé à Mortagne-au-Perche, Cécile Lucchini, Véronique Repplinger et Suzanne Burstein accompagnées par Lucille Steunou vous offrirons, comme c’est l’habitude :

des trios : Rossini, Rimski-Korsakow,…

des duos: Brahms, Schumann, Saint Saëns, Haendel, Fauré…

des soli: Rossini, Tchaïkovski, Rachmaninov, Mozart, Schumann, Verdi….

et quelques surprises !

église saint-Germain de Loisé église saint-Germain de Loisé rue Saint-Germain 61400 Mortagne-au-Perche Mortagne-au-Perche 61400 Orne Normandie

Cécile Lucchini, Véronique Repplinger, Luicle Steunou et Suzanne Burstein offrent pour cette 4ème édition d’un été lyrique des trios, duos et soli d’auteurs classiques.

Vincent Lebel