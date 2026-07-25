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AGENDA · Mortagne-au-Perche

Exposition Sculpture de Brigitte Delaunay Troude Salle Vallée Mortagne-au-Perche

samedi 15 août 2026 · Salle Vallée · Mortagne-au-Perche

Informations pratiques

Début
samedi 15 août 2026
Fin
dimanche 30 août 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Salle Vallée
Adresse
1, rue Henri Chartier
Ville
61400 Mortagne-au-Perche
Département
Orne
Tarif

Mortagne-au-Perche

Exposition Sculpture de Brigitte Delaunay Troude

Salle Vallée 1, rue Henri Chartier Mortagne-au-Perche Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-08-15 10:00:00
fin : 2026-08-30 18:00:00

Date(s) :
2026-08-15

Exposition des sculptures de Brigitte Delaunay Troude.

Vernissage samedi 15 août à 18h.   .

Salle Vallée 1, rue Henri Chartier Mortagne-au-Perche 61400 Orne Normandie +33 2 33 83 34 37 

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English : Exposition Sculpture de Brigitte Delaunay Troude

L’événement Exposition Sculpture de Brigitte Delaunay Troude Mortagne-au-Perche a été mis à jour le 2026-07-25 par OT DE MORTAGNE AU PERCHE

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