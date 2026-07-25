Exposition Sculpture de Brigitte Delaunay Troude Salle Vallée Mortagne-au-Perche

Informations pratiques

Mortagne-au-Perche

Exposition Sculpture de Brigitte Delaunay Troude

Salle Vallée 1, rue Henri Chartier Mortagne-au-Perche Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-08-15 10:00:00

fin : 2026-08-30 18:00:00

Date(s) :

2026-08-15

Exposition des sculptures de Brigitte Delaunay Troude.

Vernissage samedi 15 août à 18h. .

Salle Vallée 1, rue Henri Chartier Mortagne-au-Perche 61400 Orne Normandie +33 2 33 83 34 37

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English : Exposition Sculpture de Brigitte Delaunay Troude

L’événement Exposition Sculpture de Brigitte Delaunay Troude Mortagne-au-Perche a été mis à jour le 2026-07-25 par OT DE MORTAGNE AU PERCHE