Exposition Sculpture de Brigitte Delaunay Troude Salle Vallée Mortagne-au-Perche
samedi 15 août 2026 · Salle Vallée · Mortagne-au-Perche
Informations pratiques
Mortagne-au-Perche
Exposition Sculpture de Brigitte Delaunay Troude
Salle Vallée 1, rue Henri Chartier Mortagne-au-Perche Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-08-15 10:00:00
fin : 2026-08-30 18:00:00
Date(s) :
2026-08-15
Exposition des sculptures de Brigitte Delaunay Troude.
Vernissage samedi 15 août à 18h. .
Salle Vallée 1, rue Henri Chartier Mortagne-au-Perche 61400 Orne Normandie +33 2 33 83 34 37
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English : Exposition Sculpture de Brigitte Delaunay Troude
L’événement Exposition Sculpture de Brigitte Delaunay Troude Mortagne-au-Perche a été mis à jour le 2026-07-25 par OT DE MORTAGNE AU PERCHE
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