Informations pratiques

Mortagne-au-Perche

Normandie Supercars Baptêmes en voitures de prestige pour le grand public

Place du Général de Gaulle Mortagne-au-Perche Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-05 09:30:00

fin : 2026-09-05 17:00:00

Date(s) :

2026-09-05

Normandie Supercars organise des rassemblements de voitures de prestige pour soutenir l’association caritative Un Geste, Un Rêve, Un Sourire.

Baptêmes en voiture de prestige pour le grand public, à bord de voitures d’exception porsche, ferrari, mustang, alpine, lamborghini.

Sur inscription. .

Place du Général de Gaulle Mortagne-au-Perche 61400 Orne Normandie +33 6 13 21 31 96 normandie.supercars61@gmail.com

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English : Normandie Supercars Baptêmes en voitures de prestige pour le grand public

L’événement Normandie Supercars Baptêmes en voitures de prestige pour le grand public Mortagne-au-Perche a été mis à jour le 2026-07-25 par OT DE MORTAGNE AU PERCHE