Normandie Supercars Baptêmes en voitures de prestige pour le grand public Mortagne-au-Perche
samedi 5 septembre 2026 · Mortagne-au-Perche
Informations pratiques
Mortagne-au-Perche
Normandie Supercars Baptêmes en voitures de prestige pour le grand public
Place du Général de Gaulle Mortagne-au-Perche Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-05 09:30:00
fin : 2026-09-05 17:00:00
Date(s) :
2026-09-05
Normandie Supercars organise des rassemblements de voitures de prestige pour soutenir l’association caritative Un Geste, Un Rêve, Un Sourire.
Baptêmes en voiture de prestige pour le grand public, à bord de voitures d’exception porsche, ferrari, mustang, alpine, lamborghini.
Sur inscription. .
Place du Général de Gaulle Mortagne-au-Perche 61400 Orne Normandie +33 6 13 21 31 96 normandie.supercars61@gmail.com
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English : Normandie Supercars Baptêmes en voitures de prestige pour le grand public
L’événement Normandie Supercars Baptêmes en voitures de prestige pour le grand public Mortagne-au-Perche a été mis à jour le 2026-07-25 par OT DE MORTAGNE AU PERCHE
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