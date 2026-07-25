Normandie Supercars Soirée dîner-spectacle avec le groupe Tuxedo Le Carré du Perche Mortagne-au-Perche

Informations pratiques

Mortagne-au-Perche

Normandie Supercars Soirée dîner-spectacle avec le groupe Tuxedo

Le Carré du Perche 23, rue Ferdinand de Boyères Mortagne-au-Perche Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-05 20:30:00

fin : 2026-09-05

Date(s) :

2026-09-05

Normandie Supercars organise des rassemblements de voitures de prestige pour soutenir l’association caritative Un Geste, Un Rêve, Un Sourire.

Sur scène, Tuxedo Prod proposera plus de 2h30 de live, porté par six musiciens professionnels. Leur répertoire mêle les plus grands tubes français et internationaux Bruno Mars, Ed Sheeran, Dua Lipa, Justin Timberlake, Black Eyed Peas, Aretha Franklin… Une sélection irrésistible qui promet une ambiance festive, dansante et généreuse. Cette édition 2026 aura pour parrain Armand Thoinet, aventurier, conférencier et créateur des Défis d’Armand. Diagnostiqué d’une sclérose en plaques à 18 ans, il a choisi de transformer l’épreuve en force et en engagement. Il partagera son parcours inspirant et présentera également son film “Je n’avance pas comme tout le monde” au cinéma Étoile de Mortagne dans l’après‑midi.

Sur réservation Places limitées. .

Le Carré du Perche 23, rue Ferdinand de Boyères Mortagne-au-Perche 61400 Orne Normandie +33 6 13 21 31 96 normandie.supercars61@gmail.com

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English : Normandie Supercars Soirée dîner-spectacle avec le groupe Tuxedo

L’événement Normandie Supercars Soirée dîner-spectacle avec le groupe Tuxedo Mortagne-au-Perche a été mis à jour le 2026-07-25 par OT DE MORTAGNE AU PERCHE