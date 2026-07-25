Normandie Supercars Projection du film suivi d’un échanger avec Armand Thoinet Place du Général de Gaulle Mortagne-au-Perche
samedi 5 septembre 2026 · Place du Général de Gaulle · Mortagne-au-Perche
Informations pratiques
Mortagne-au-Perche
Normandie Supercars Projection du film suivi d’un échanger avec Armand Thoinet
Place du Général de Gaulle Cinéma Étoile Mortagne-au-Perche Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-05 14:00:00
fin : 2026-09-05 16:00:00
Date(s) :
2026-09-05
Normandie Supercars organise des rassemblements de voitures de prestige pour soutenir l’association caritative Un Geste, Un Rêve, Un Sourire.
Armand Thoinet est le parrain de l’édition 2026 de Normandie Supercars.
Aventurier et conférencier engagé, Armand Thoinet a été diagnostiqué d’une sclérose en plaques après plusieurs années d’errance médicale. Il a choisi de transformer cette épreuve en véritable force de vie.
A travers ses défis sportifs et humains, il transmet un message fort de courage, d’espoir et de dépassement de soi.
Je n’avance pas comme tout le monde , projection du film suivi d’un échange avec Armand Thoinet.
Une séance solidaire tous les bénéfices seront reversés à l’association Les défis d’Armand. .
Place du Général de Gaulle Cinéma Étoile Mortagne-au-Perche 61400 Orne Normandie +33 6 13 21 31 96 normandie.supercars61@gmail.com
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English : Normandie Supercars Projection du film suivi d’un échanger avec Armand Thoinet
L’événement Normandie Supercars Projection du film suivi d’un échanger avec Armand Thoinet Mortagne-au-Perche a été mis à jour le 2026-07-25 par OT DE MORTAGNE AU PERCHE
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