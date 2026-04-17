Concert Les Violons de Prague Eglise Notre-Dame La Rochelle

La Rochelle

Concert Les Violons de Prague

Eglise Notre-Dame 57 rue Alcide d’Orbigny La Rochelle Charente-Maritime

Tarif : 29 – 29 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-01 20:30:00

fin : 2026-06-01

Date(s) :

2026-06-01

Nouveau Concert des Violons de Prague à La Rochelle le 1 juin 2026.

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Eglise Notre-Dame 57 rue Alcide d’Orbigny La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 66 12 21 12 laurentpilletorganisation@gmail.com

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English : Concert Les Violons de Prague

New Concert by Les Violons de Prague in La Rochelle on June 1, 2026.

L’événement Concert Les Violons de Prague La Rochelle a été mis à jour le 2026-04-17 par Nous La Rochelle