Concert Les Violons de Prague Eglise Notre-Dame La Rochelle
Concert Les Violons de Prague Eglise Notre-Dame La Rochelle lundi 1 juin 2026.
La Rochelle
Concert Les Violons de Prague
Eglise Notre-Dame 57 rue Alcide d’Orbigny La Rochelle Charente-Maritime
Tarif : 29 – 29 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-01 20:30:00
fin : 2026-06-01
Date(s) :
2026-06-01
Nouveau Concert des Violons de Prague à La Rochelle le 1 juin 2026.
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Eglise Notre-Dame 57 rue Alcide d’Orbigny La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 66 12 21 12 laurentpilletorganisation@gmail.com
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English : Concert Les Violons de Prague
New Concert by Les Violons de Prague in La Rochelle on June 1, 2026.
L’événement Concert Les Violons de Prague La Rochelle a été mis à jour le 2026-04-17 par Nous La Rochelle
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