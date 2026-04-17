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Concert Les Violons de Prague Eglise Notre-Dame La Rochelle

Concert Les Violons de Prague Eglise Notre-Dame La Rochelle lundi 1 juin 2026.

Lieu : Eglise Notre-Dame

Adresse : 57 rue Alcide d'Orbigny

Ville : 17000 La Rochelle

Département : Charente-Maritime

Début : lundi 1 juin 2026

Fin : lundi 1 juin 2026

Heure de début : 20:30:00

Tarif : 29 29

La Rochelle

Concert Les Violons de Prague

Eglise Notre-Dame 57 rue Alcide d’Orbigny La Rochelle Charente-Maritime

Tarif : 29 – 29 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-01 20:30:00
fin : 2026-06-01

Date(s) :
2026-06-01

Nouveau Concert des Violons de Prague à La Rochelle le 1 juin 2026.
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Eglise Notre-Dame 57 rue Alcide d’Orbigny La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 66 12 21 12  laurentpilletorganisation@gmail.com

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English : Concert Les Violons de Prague

New Concert by Les Violons de Prague in La Rochelle on June 1, 2026.

L’événement Concert Les Violons de Prague La Rochelle a été mis à jour le 2026-04-17 par Nous La Rochelle

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