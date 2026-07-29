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AGENDA · Cabourg

Concert Les Virtuoses de Cologne Église Saint-Michel Cabourg

mardi 11 août 2026 · Église Saint-Michel · Cabourg

Informations pratiques

Début
mardi 11 août 2026
Fin
mardi 11 août 2026
Heure de début
21:00:00
Lieu
Église Saint-Michel
Adresse
3 Place de l'Église
Ville
14390 Cabourg
Département
Calvados
Tarif

Cabourg

Concert Les Virtuoses de Cologne

Église Saint-Michel 3 Place de l’Église Cabourg Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-11 21:00:00
fin : 2026-08-11

Date(s) :
2026-08-11

Des palais de la musique classique aux univers magiques du cinéma, jusqu’aux refrains intemporels de la pop, les Virtuoses de Cologne invitent à un voyage hors du temps ! Dans cet écrin d’excellence résonne la flûte de pan d’Ion Maloci, surnommé le Paganini de la flûte de pan …
Des palais de la musique classique aux univers magiques du cinéma, jusqu’aux refrains intemporels de la pop, les Virtuoses de Cologne invitent à un voyage hors du temps ! Dans cet écrin d’excellence résonne la flûte de pan d’Ion Maloci, surnommé le Paganini de la flûte de pan , dont le souffle poétique transforme chaque mélodie en émotion pure.

Réservation obligatoire.
Préventes sur place à l’office de tourisme ou sur cabourg.fr (30€).
Billetterie sur place 40 minutes avant le début du concert (33€).   .

Église Saint-Michel 3 Place de l’Église Cabourg 14390 Calvados Normandie +33 2 31 06 20 00  tourisme@cabourg.fr

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English : Concert Les Virtuoses de Cologne

From the palaces of classical music to the magical worlds of cinema, right through to the timeless pop anthems, the Cologne Virtuosi invite you on a journey beyond time! In this setting of excellence, the pan flute of Ion Maloci nicknamed ‘the Paganini of the pan flute’ resounds…

L’événement Concert Les Virtuoses de Cologne Cabourg a été mis à jour le 2026-07-22 par OT Cabourg

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