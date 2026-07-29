Concert Les Virtuoses de Cologne Église Saint-Michel Cabourg
mardi 11 août 2026 · Église Saint-Michel · Cabourg
Informations pratiques
Cabourg
Concert Les Virtuoses de Cologne
Église Saint-Michel 3 Place de l’Église Cabourg Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-11 21:00:00
fin : 2026-08-11
Date(s) :
2026-08-11
Des palais de la musique classique aux univers magiques du cinéma, jusqu’aux refrains intemporels de la pop, les Virtuoses de Cologne invitent à un voyage hors du temps ! Dans cet écrin d’excellence résonne la flûte de pan d’Ion Maloci, surnommé le Paganini de la flûte de pan …
Des palais de la musique classique aux univers magiques du cinéma, jusqu’aux refrains intemporels de la pop, les Virtuoses de Cologne invitent à un voyage hors du temps ! Dans cet écrin d’excellence résonne la flûte de pan d’Ion Maloci, surnommé le Paganini de la flûte de pan , dont le souffle poétique transforme chaque mélodie en émotion pure.
Réservation obligatoire.
Préventes sur place à l’office de tourisme ou sur cabourg.fr (30€).
Billetterie sur place 40 minutes avant le début du concert (33€). .
Église Saint-Michel 3 Place de l’Église Cabourg 14390 Calvados Normandie +33 2 31 06 20 00 tourisme@cabourg.fr
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English : Concert Les Virtuoses de Cologne
From the palaces of classical music to the magical worlds of cinema, right through to the timeless pop anthems, the Cologne Virtuosi invite you on a journey beyond time! In this setting of excellence, the pan flute of Ion Maloci nicknamed ‘the Paganini of the pan flute’ resounds…
L’événement Concert Les Virtuoses de Cologne Cabourg a été mis à jour le 2026-07-22 par OT Cabourg
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