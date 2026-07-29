Concert Les Virtuoses de Cologne Église Saint-Michel Cabourg

Informations pratiques

Cabourg

Concert Les Virtuoses de Cologne

Église Saint-Michel 3 Place de l’Église Cabourg Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-11 21:00:00

fin : 2026-08-11

Date(s) :

2026-08-11

Des palais de la musique classique aux univers magiques du cinéma, jusqu’aux refrains intemporels de la pop, les Virtuoses de Cologne invitent à un voyage hors du temps ! Dans cet écrin d’excellence résonne la flûte de pan d’Ion Maloci, surnommé le Paganini de la flûte de pan …

Des palais de la musique classique aux univers magiques du cinéma, jusqu’aux refrains intemporels de la pop, les Virtuoses de Cologne invitent à un voyage hors du temps ! Dans cet écrin d’excellence résonne la flûte de pan d’Ion Maloci, surnommé le Paganini de la flûte de pan , dont le souffle poétique transforme chaque mélodie en émotion pure.

Réservation obligatoire.

Préventes sur place à l’office de tourisme ou sur cabourg.fr (30€).

Billetterie sur place 40 minutes avant le début du concert (33€). .

Église Saint-Michel 3 Place de l’Église Cabourg 14390 Calvados Normandie +33 2 31 06 20 00 tourisme@cabourg.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concert Les Virtuoses de Cologne

From the palaces of classical music to the magical worlds of cinema, right through to the timeless pop anthems, the Cologne Virtuosi invite you on a journey beyond time! In this setting of excellence, the pan flute of Ion Maloci nicknamed ‘the Paganini of the pan flute’ resounds…

L’événement Concert Les Virtuoses de Cologne Cabourg a été mis à jour le 2026-07-22 par OT Cabourg