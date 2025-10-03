Concert Les voix de sax Fête de la Musique Saint-Marcel-lès-Valence

Concert Les voix de sax Fête de la Musique

Place de la Musique Saint-Marcel-lès-Valence Drôme

Début : 2026-06-20 19:00:00

fin : 2026-06-20 19:00:00

Date(s) :

2026-06-20

Instrument protéiforme, le saxophone trouve sa place dans des esthétiques musicales riches et variées.

Place de la Musique Saint-Marcel-lès-Valence 26320 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 02 26 42 conservatoire-romans@valenceromansagglo.fr

English :

A protean instrument, the saxophone is at home in a wide variety of musical aesthetics.

