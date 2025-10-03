Concert Les voix de sax Fête de la Musique Saint-Marcel-lès-Valence

Concert Les voix de sax Fête de la Musique Saint-Marcel-lès-Valence samedi 20 juin 2026.

Concert Les voix de sax Fête de la Musique

Place de la Musique Saint-Marcel-lès-Valence Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 19:00:00
fin : 2026-06-20 19:00:00

Date(s) :
2026-06-20

Instrument protéiforme, le saxophone trouve sa place dans des esthétiques musicales riches et variées.
  .

Place de la Musique Saint-Marcel-lès-Valence 26320 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 02 26 42  conservatoire-romans@valenceromansagglo.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A protean instrument, the saxophone is at home in a wide variety of musical aesthetics.

L’événement Concert Les voix de sax Fête de la Musique Saint-Marcel-lès-Valence a été mis à jour le 2025-10-03 par Valence Romans Tourisme