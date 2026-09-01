Concert Les Wampas Fête de l’Huma Base aérienne 217 Le Plessis-Pâté
dimanche 13 septembre 2026 · Base aérienne 217 · Le Plessis-Pâté
Informations pratiques
Le Plessis-Pâté
Concert Les Wampas Fête de l’Huma
Base aérienne 217 Base Aerienne 217 Le Plessis-Pâté Essonne
Tarif : 70 – 70 – 70 EUR
Pass 3 jours
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-13 14:00:00
fin : 2026-09-13 15:00:00
Date(s) :
2026-09-13
Depuis plus de quarante ans, Les Wampas incarnent l’une des formations les plus singulières et attachantes du rock français.
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Base aérienne 217 Base Aerienne 217 Le Plessis-Pâté 91220 Essonne Île-de-France
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English :
For more than forty years, Les Wampas have been one of the most unique and endearing bands in French rock.
L’événement Concert Les Wampas Fête de l’Huma Le Plessis-Pâté a été mis à jour le 2026-09-01 par Office de Tourisme Coeur Essonne
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