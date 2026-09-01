Concert Les Wampas Fête de l’Huma Base aérienne 217 Le Plessis-Pâté

Informations pratiques

Le Plessis-Pâté

Concert Les Wampas Fête de l’Huma

Base aérienne 217 Base Aerienne 217 Le Plessis-Pâté Essonne

Tarif : 70 – 70 – 70 EUR

Pass 3 jours

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-13 14:00:00

fin : 2026-09-13 15:00:00

Date(s) :

2026-09-13

Depuis plus de quarante ans, Les Wampas incarnent l’une des formations les plus singulières et attachantes du rock français.

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Base aérienne 217 Base Aerienne 217 Le Plessis-Pâté 91220 Essonne Île-de-France

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English :

For more than forty years, Les Wampas have been one of the most unique and endearing bands in French rock.

L’événement Concert Les Wampas Fête de l’Huma Le Plessis-Pâté a été mis à jour le 2026-09-01 par Office de Tourisme Coeur Essonne