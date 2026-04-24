Concert : Les Yog’s, Café culturel et associatif « La Maison de la Terre », Poucharramet

Concert : Les Yog’s Vendredi 26 juin, 20h30 Café culturel et associatif « La Maison de la Terre » Haute-Garonne

6/9 : adhérents, 9/12 : abonnées, Gratuit : – 20 a

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-26T20:30:00+02:00 – 2026-06-26T23:00:00+02:00

Fin : 2026-06-26T20:30:00+02:00 – 2026-06-26T23:00:00+02:00

Les YOG’S, ce sont 4 musiciens qui distillent une musique nomade, métissée et festive. Inspirées autant par les musiques d’Europe Centrale, la chanson française ou les chants d’Afrique, nos reprises et compos mêlent le chant Tzigane au blues saharien.

Café culturel et associatif « La Maison de la Terre » 7 rue des Hospitaliers 31370 Poucharramet Poucharramet 31370 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://www.lamaisondelaterre.fr/ »}]

Les YOG’S, ce sont 4 musiciens qui distillent une musique nomade, métissée et festive. les yog’s concert

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