CONCERT LES YOGS LA MAISON DE LA TERRE Poucharramet
CONCERT LES YOGS LA MAISON DE LA TERRE Poucharramet samedi 27 juin 2026.
Poucharramet
CONCERT LES YOGS
LA MAISON DE LA TERRE 7 Rue des Hospitaliers Poucharramet Haute-Garonne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
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Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 20:30:00
fin : 2026-06-27 22:30:00
Date(s) :
2026-06-27
Les YOG’S, ce sont 4 musiciens qui distillent une musique nomade, métissée et festive. Inspirées autant par les musiques d’Europe Centrale, la chanson française ou les chants d’Afrique, nos reprises et compos mêlent le chant Tzigane au blues saharien.
Les YOG’S, ce sont 4 musiciens qui distillent une musique nomade, métissée et festive. Inspirées autant par les musiques d’Europe Centrale, la chanson française ou les chants d’Afrique, nos reprises et compos mêlent le chant Tzigane au blues saharien. 0 .
LA MAISON DE LA TERRE 7 Rue des Hospitaliers Poucharramet 31370 Haute-Garonne Occitanie +33 5 62 20 01 76 accueil@lamaisondelaterre.fr
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English :
Les YOG’S are 4 musicians who distill a nomadic, mixed and festive music. Inspired as much by Central European music as by French chanson or African song, our covers and compositions blend Gypsy song with Saharan blues.
L’événement CONCERT LES YOGS Poucharramet a été mis à jour le 2026-04-07 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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