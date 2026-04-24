CONCERT LES YOGS LA MAISON DE LA TERRE Poucharramet

Poucharramet

CONCERT LES YOGS

LA MAISON DE LA TERRE 7 Rue des Hospitaliers Poucharramet Haute-Garonne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

0

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 20:30:00

fin : 2026-06-27 22:30:00

Date(s) :

2026-06-27

Les YOG’S, ce sont 4 musiciens qui distillent une musique nomade, métissée et festive. Inspirées autant par les musiques d’Europe Centrale, la chanson française ou les chants d’Afrique, nos reprises et compos mêlent le chant Tzigane au blues saharien.

Les YOG’S, ce sont 4 musiciens qui distillent une musique nomade, métissée et festive. Inspirées autant par les musiques d’Europe Centrale, la chanson française ou les chants d’Afrique, nos reprises et compos mêlent le chant Tzigane au blues saharien. 0 .

LA MAISON DE LA TERRE 7 Rue des Hospitaliers Poucharramet 31370 Haute-Garonne Occitanie +33 5 62 20 01 76 accueil@lamaisondelaterre.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Les YOG’S are 4 musicians who distill a nomadic, mixed and festive music. Inspired as much by Central European music as by French chanson or African song, our covers and compositions blend Gypsy song with Saharan blues.

L’événement CONCERT LES YOGS Poucharramet a été mis à jour le 2026-04-07 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE