Informations pratiques

Étoile-sur-Rhône

Concert les Z’enchanteuses

Iles du Chez Etoile Park 26 Étoile-sur-Rhône Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-07 19:00:00

fin : 2026-07-07 23:00:00

Date(s) :

2026-07-07 2026-08-25

Un duo féminin plein d’énergie et de bonne humeur ! Chansons françaises et reprises ensoleillées pour une soirée douce et joyeuse

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Iles du Chez Etoile Park 26 Étoile-sur-Rhône 26800 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 83 15 44 81 etoilepark26@gmail.com

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English :

A female duo bursting with energy and good cheer! French songs and upbeat covers for a gentle, joyful evening

L’événement Concert les Z’enchanteuses Étoile-sur-Rhône a été mis à jour le 2026-06-23 par Valence Romans Tourisme