Concert les Z’enchanteuses Iles du Chez Étoile-sur-Rhône
mardi 7 juillet 2026 · Iles du Chez · Étoile-sur-Rhône
Informations pratiques
Étoile-sur-Rhône
Concert les Z’enchanteuses
Iles du Chez Etoile Park 26 Étoile-sur-Rhône Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07 19:00:00
fin : 2026-07-07 23:00:00
Date(s) :
2026-07-07 2026-08-25
Un duo féminin plein d’énergie et de bonne humeur ! Chansons françaises et reprises ensoleillées pour une soirée douce et joyeuse
.
Iles du Chez Etoile Park 26 Étoile-sur-Rhône 26800 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 83 15 44 81 etoilepark26@gmail.com
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English :
A female duo bursting with energy and good cheer! French songs and upbeat covers for a gentle, joyful evening
L’événement Concert les Z’enchanteuses Étoile-sur-Rhône a été mis à jour le 2026-06-23 par Valence Romans Tourisme
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