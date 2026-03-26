Concert L’Europe baroque Abbaye de Graville Le Havre

Concert L’Europe baroque

Abbaye de Graville 53 Rue de l’Abbaye Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-04 15:30:00

fin : 2026-10-04

Date(s) :

2026-10-04

Ce programme regroupant 5 chanteurs professionnels, une violoncelliste et une organiste présente une photographie sonore des grands maîtres de la période Monteverdi, Purcell, Charpentier et Bach.

Les Affinités Electives visent à rendre accessible et vivante une musique souvent ancrée dans des contextes historiques, tout en adaptant les interprétations aux sensibilités contemporaines. Ses performances se distinguent par une volonté d’équilibre entre fidélité aux oeuvres originales et engagement artistique, rendant chaque concert une occasion de découverte et de réflexion. .

Abbaye de Graville 53 Rue de l’Abbaye Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 24 51 00

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English : Concert L’Europe baroque

L’événement Concert L’Europe baroque Le Havre a été mis à jour le 2026-03-24 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie