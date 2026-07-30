Concert ; LH Office Jazz Le Hangar Zéro Le Havre

mercredi 5 août 2026 · Le Hangar Zéro · Le Havre

Informations pratiques

Le Havre

Concert ; LH Office Jazz

Le Hangar Zéro 37 Quai de la Saône Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-05 18:00:00

fin : 2026-08-05

Date(s) :

2026-08-05

Cet été, les Quartiers Sud vibrent au rythme de trois rendez-vous festifs, gratuits et ouverts à toutes et tous.

Venez profiter d’un moment musical et convivial en plein air, au cœur du jardin fluvial. .

Le Hangar Zéro 37 Quai de la Saône Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie contact@lehangarzero.fr

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English : Concert ; LH Office Jazz

L’événement Concert ; LH Office Jazz Le Havre a été mis à jour le 2026-07-21 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie