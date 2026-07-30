Concert ; LH Office Jazz Le Hangar Zéro Le Havre
mercredi 5 août 2026 · Le Hangar Zéro · Le Havre
Informations pratiques
Le Havre
Concert ; LH Office Jazz
Le Hangar Zéro 37 Quai de la Saône Le Havre Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-05 18:00:00
fin : 2026-08-05
Date(s) :
2026-08-05
Cet été, les Quartiers Sud vibrent au rythme de trois rendez-vous festifs, gratuits et ouverts à toutes et tous.
Venez profiter d’un moment musical et convivial en plein air, au cœur du jardin fluvial. .
Le Hangar Zéro 37 Quai de la Saône Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie contact@lehangarzero.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Concert ; LH Office Jazz
L’événement Concert ; LH Office Jazz Le Havre a été mis à jour le 2026-07-21 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie
À voir aussi à Le Havre (Seine-Maritime)
- Mini-stage Cacahuète XL Ophélie Pâtisse Le Havre 30 juillet 2026
- Vacances d’été créatives avec Manufactory Manufactory Le Havre 30 juillet 2026
- L’Explorateur Escape Box Le Havre 30 juillet 2026
- Atelier Dégustation Spécial pomme-poire Place Ô Marché Le Havre 30 juillet 2026
- Concert QQVFP Happy Dock Le Havre 30 juillet 2026