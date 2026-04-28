Concert Liane Edwards au Canoë Café Route de Montgesoye Ornans
Concert Liane Edwards au Canoë Café Route de Montgesoye Ornans vendredi 19 juin 2026.
Ornans
Concert Liane Edwards au Canoë Café
Route de Montgesoye Canoë Café Ornans Doubs
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-19 19:00:00
fin : 2026-06-19 01:00:00
Date(s) :
2026-06-19 2026-08-21
CONCERTS LIVE À ORNANS
Tous les vendredis dès 19h au Canoë Café !
Venez profiter d’une ambiance unique entre blues, rock avec une artiste live exceptionnelle
– Liane Edwards Blues & Country
19 juin & 21 août
Canoë Café Ornans
Tous les vendredis dès 19h
Réservations 03 81 62 20 42
Entre amis, en famille ou en amoureux, venez passer vos soirées d’été en musique dans un cadre convivial et chaleureux
Pensez à réserver, les places partent vite ! .
Route de Montgesoye Canoë Café Ornans 25290 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 62 20 42
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English : Concert Liane Edwards au Canoë Café
L’événement Concert Liane Edwards au Canoë Café Ornans a été mis à jour le 2026-04-28 par OFFICE DE TOURISME DESTINATION LOUE LISON
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