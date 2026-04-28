Concert Liane Edwards au Canoë Café Route de Montgesoye Ornans

Ornans

Concert Liane Edwards au Canoë Café

Route de Montgesoye Canoë Café Ornans Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-19 19:00:00

fin : 2026-06-19 01:00:00

Date(s) :

2026-06-19 2026-08-21

CONCERTS LIVE À ORNANS

Tous les vendredis dès 19h au Canoë Café !

Venez profiter d’une ambiance unique entre blues, rock avec une artiste live exceptionnelle

– Liane Edwards Blues & Country

19 juin & 21 août

Canoë Café Ornans

Tous les vendredis dès 19h

Réservations 03 81 62 20 42

Entre amis, en famille ou en amoureux, venez passer vos soirées d’été en musique dans un cadre convivial et chaleureux

Pensez à réserver, les places partent vite ! .

Route de Montgesoye Canoë Café Ornans 25290 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 62 20 42

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English : Concert Liane Edwards au Canoë Café

L’événement Concert Liane Edwards au Canoë Café Ornans a été mis à jour le 2026-04-28 par OFFICE DE TOURISME DESTINATION LOUE LISON