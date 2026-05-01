Concert L’Italie de la Renaissance au Baroque Temple protestant Sarrebourg
Concert L’Italie de la Renaissance au Baroque Temple protestant Sarrebourg dimanche 24 mai 2026.
Sarrebourg
Concert L’Italie de la Renaissance au Baroque
Temple protestant 49 avenue Joffre Sarrebourg Moselle
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-05-24 17:00:00
fin : 2026-05-24 19:00:00
Date(s) :
2026-05-24
L’association des Amis de Saint Ulrich vous propose ce concert à l’occasion du lancement de sa programmation 2026. Il sera interprété par la Maîtrise de la Cathédrale Saint-Etienne de Metz et l’ensemble instrumental Dulcis Melodia, sous la direction de Christophe BERGOSSI, et sera consacré au parcours de Palestrina (1525-1594) à Claudio Monteverdi (1567-1643). Réservation conseillée.Tout public
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Temple protestant 49 avenue Joffre Sarrebourg 57400 Moselle Grand Est +33 6 40 43 49 14
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English :
The Association des Amis de Saint Ulrich offers this concert to mark the launch of its 2026 program. It will be performed by the Maîtrise de la Cathédrale Saint-Etienne de Metz and the Dulcis Melodia instrumental ensemble, conducted by Christophe BERGOSSI, and will focus on the journey from Palestrina (1525-1594) to Claudio Monteverdi (1567-1643). Reservations recommended.
L’événement Concert L’Italie de la Renaissance au Baroque Sarrebourg a été mis à jour le 2026-04-19 par TOURISME SARREBOURG MOSELLE SUD SITE SARREBOURG