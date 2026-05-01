Concert L’Italie de la Renaissance au Baroque Temple protestant Sarrebourg

Sarrebourg

Concert L’Italie de la Renaissance au Baroque

Temple protestant 49 avenue Joffre Sarrebourg Moselle

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-05-24 17:00:00

fin : 2026-05-24 19:00:00

Date(s) :

2026-05-24

L’association des Amis de Saint Ulrich vous propose ce concert à l’occasion du lancement de sa programmation 2026. Il sera interprété par la Maîtrise de la Cathédrale Saint-Etienne de Metz et l’ensemble instrumental Dulcis Melodia, sous la direction de Christophe BERGOSSI, et sera consacré au parcours de Palestrina (1525-1594) à Claudio Monteverdi (1567-1643). Réservation conseillée.Tout public

.

Temple protestant 49 avenue Joffre Sarrebourg 57400 Moselle Grand Est +33 6 40 43 49 14

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Association des Amis de Saint Ulrich offers this concert to mark the launch of its 2026 program. It will be performed by the Maîtrise de la Cathédrale Saint-Etienne de Metz and the Dulcis Melodia instrumental ensemble, conducted by Christophe BERGOSSI, and will focus on the journey from Palestrina (1525-1594) to Claudio Monteverdi (1567-1643). Reservations recommended.

L’événement Concert L’Italie de la Renaissance au Baroque Sarrebourg a été mis à jour le 2026-04-19 par TOURISME SARREBOURG MOSELLE SUD SITE SARREBOURG