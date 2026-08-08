Concert Live au Charlie’s café Charlie’s café Montendre

Informations pratiques

Montendre

Concert Live au Charlie’s café

Charlie’s café Avenue de Onda Montendre Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08 21:00:00

fin : 2026-08-08

Date(s) :

2026-08-08

Préparez-vous à une soirée 100 % musique avec un concert live qui vous fera voyager des années 80 jusqu’aux plus grands tubes d’aujourd’hui ! ️

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Charlie’s café Avenue de Onda Montendre 17130 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 16 05 00 66 charliescafernt@gmail.com

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English : Concert Live au Charlie’s café

Get ready for an evening of 100% music with a live concert that will take you on a journey from the ’80s to today’s biggest hits! ?

L’événement Concert Live au Charlie’s café Montendre a été mis à jour le 2026-08-03 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge