Concert live Chez le Basque Place Du Boulodrome Aurons
Concert live Chez le Basque Place Du Boulodrome Aurons samedi 16 mai 2026.
Aurons
Concert live Chez le Basque
Samedi 16 mai 2026 à partir de 19h.
Samedi 30 mai 2026 à partir de 19h.
Sous réserve de conditions météo favorables. Place Du Boulodrome Boulodrome d’Aurons Aurons Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-16 19:00:00
fin : 2026-05-30
Date(s) :
2026-05-16 2026-05-30
Une soirée musicale en plein air et dans un lieu sympa, ça vous dit ? Rendez-vous Chez le Basque !
Cette soirée lance la saison des festivités !
Tout au long de la soirée, la restauration sera bien entendu assurée par le Bistrot basque pensez à réserver ! .
Place Du Boulodrome Boulodrome d’Aurons Aurons 13121 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 51 01 35 35
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English :
Do you want to enjoy a musical evening in a nice place ? Meet at Chez le Basque !
L’événement Concert live Chez le Basque Aurons a été mis à jour le 2026-04-27 par Office de Tourisme du Massif des Costes
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