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Concert live Chez le Basque Place Du Boulodrome Aurons

Concert live Chez le Basque Place Du Boulodrome Aurons samedi 16 mai 2026.

Lieu : Place Du Boulodrome

Adresse : Boulodrome d'Aurons

Ville : 13121 Aurons

Département : Bouches-du-Rhône

Début : samedi 16 mai 2026

Fin : samedi 16 mai 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif :

Aurons

Concert live Chez le Basque

Samedi 16 mai 2026 à partir de 19h.

Samedi 30 mai 2026 à partir de 19h.

Sous réserve de conditions météo favorables. Place Du Boulodrome Boulodrome d’Aurons Aurons Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-16 19:00:00
fin : 2026-05-30

Date(s) :
2026-05-16 2026-05-30

Une soirée musicale en plein air et dans un lieu sympa, ça vous dit ? Rendez-vous Chez le Basque !
Cette soirée lance la saison des festivités !
Tout au long de la soirée, la restauration sera bien entendu assurée par le Bistrot basque pensez à réserver !   .

Place Du Boulodrome Boulodrome d’Aurons Aurons 13121 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 51 01 35 35 

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English :

Do you want to enjoy a musical evening in a nice place ? Meet at Chez le Basque !

L’événement Concert live Chez le Basque Aurons a été mis à jour le 2026-04-27 par Office de Tourisme du Massif des Costes

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