Aurons

Concert live Chez le Basque

Samedi 16 mai 2026 à partir de 19h.

Samedi 30 mai 2026 à partir de 19h.

Sous réserve de conditions météo favorables. Place Du Boulodrome Boulodrome d’Aurons Aurons Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-16 19:00:00

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-16 2026-05-30

Une soirée musicale en plein air et dans un lieu sympa, ça vous dit ? Rendez-vous Chez le Basque !

Cette soirée lance la saison des festivités !

Tout au long de la soirée, la restauration sera bien entendu assurée par le Bistrot basque pensez à réserver ! .

Place Du Boulodrome Boulodrome d’Aurons Aurons 13121 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 51 01 35 35

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Do you want to enjoy a musical evening in a nice place ? Meet at Chez le Basque !

L’événement Concert live Chez le Basque Aurons a été mis à jour le 2026-04-27 par Office de Tourisme du Massif des Costes