Concert live CLAD Hotel mercure Granville

Granville

Concert live CLAD

Hotel mercure 5 Rue de la Falaise Granville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-16 20:30:00

fin : 2026-05-16 22:00:00

Date(s) :

2026-05-16

Plongez dans l’univers singulier de CLAD, un duo porté par deux voix sensibles et complémentaires Lara Morise et Christian Garcia Reidt.

Entre émotion, poésie et authenticité, leurs chansons racontent l’humain avec justesse et délicatesse.

En formation semi-acoustique, le groupe mêle habilement les styles de la chanson française à la pop anglaise, avec des touches de jazz, de sonorités latines et de pop-rock. Le résultat ? Une expérience musicale riche, chaleureuse et profondément universelle.

Sur scène

– Lara Morise chant, ukulélé, percussions

– Christian Garcia Reidt chant, guitare

– Matchet guitare, basse

– Alain Duval batterie

Entrée gratuite et ouverte à tous.

Boissons et petite restauration sur place.

Laissez-vous embarquer pour une traversée musicale pleine de nuances et d’émotions… une soirée à ne pas manquer ! .

Hotel mercure 5 Rue de la Falaise Granville 50400 Manche Normandie +33 2 33 91 19 19 H6644@ACCOR.COM

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English : Concert live CLAD

L’événement Concert live CLAD Granville a été mis à jour le 2026-05-08 par OT Granville Terre et Mer