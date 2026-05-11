Concert live CLAD Hotel mercure Granville
Concert live CLAD Hotel mercure Granville samedi 16 mai 2026.
Granville
Concert live CLAD
Hotel mercure 5 Rue de la Falaise Granville Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-16 20:30:00
fin : 2026-05-16 22:00:00
Date(s) :
2026-05-16
Plongez dans l’univers singulier de CLAD, un duo porté par deux voix sensibles et complémentaires Lara Morise et Christian Garcia Reidt.
Entre émotion, poésie et authenticité, leurs chansons racontent l’humain avec justesse et délicatesse.
En formation semi-acoustique, le groupe mêle habilement les styles de la chanson française à la pop anglaise, avec des touches de jazz, de sonorités latines et de pop-rock. Le résultat ? Une expérience musicale riche, chaleureuse et profondément universelle.
Sur scène
– Lara Morise chant, ukulélé, percussions
– Christian Garcia Reidt chant, guitare
– Matchet guitare, basse
– Alain Duval batterie
Entrée gratuite et ouverte à tous.
Boissons et petite restauration sur place.
Laissez-vous embarquer pour une traversée musicale pleine de nuances et d’émotions… une soirée à ne pas manquer ! .
Hotel mercure 5 Rue de la Falaise Granville 50400 Manche Normandie +33 2 33 91 19 19 H6644@ACCOR.COM
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Concert live CLAD
L’événement Concert live CLAD Granville a été mis à jour le 2026-05-08 par OT Granville Terre et Mer
À voir aussi à Granville (Manche)
- Expérience fermier d’un jour La Basle Granville 11 mai 2026
- Soirée d’ouverture du festival de cannes en direct et avant-première de la vénus électrique Le Select Granville 12 mai 2026
- Les animaux à vélo, Ferme de la Chèvre Rit, Granville 13 mai 2026
- Mai à vélo Des animaux à vélo Granville 13 mai 2026
- Mai à vélo Balade entre ville et campagne Granville 13 mai 2026