CONCERT : LIVING BEING IV + Léa Maria Fries, Le Douze, Cergy

Informations pratiques

CONCERT : LIVING BEING IV + Léa Maria Fries Samedi 12 décembre, 20h30 Le Douze Val-d’Oise

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-12-12T20:30:00+01:00 – 2026-12-12T23:00:00+01:00

Fin : 2026-12-12T20:30:00+01:00 – 2026-12-12T23:00:00+01:00

Living Being IV

Vincent Peirani est un musicien inclassable, passé du classique au jazz, aux musiques du monde et aux projets électro. Révélé après son arrivée à Paris et son passage au CNSM, il est propulsé par des rencontres décisives avec Daniel Humair, puis Michel Portal. En quelques années, il devient une figure majeure du jazz européen. Habitué des duos et collaborations, il joue notamment avec Émile Parisien, Michael Wollny ou encore François Salque. Ce qui le caractérise : une implication totale et un goût constant pour l’improvisation et la prise de risque. Refusant de se limiter à un style, Vincent Peirani multiplie les projets, du quintet jazz-pop Living Being aux explorations plus world ou électro. Toujours en mouvement, il cherche avant tout la liberté musicale et le dialogue avec les autres artistes. Vincent Peirani – Instagram

+ Léa Maria Fries

Léa Maria Fries est une artiste à l’univers riche et sensible, qui s’est illustrée au sein de plusieurs projets comme Vsitor, For A Word ou Et.nu, avant de développer son propre quartette, 22° Halo. Avec son album Cleo, elle affirme une approche plus personnelle et sincère, portée par une vision artistique à la fois intime et universelle. Les compositions, arrangées par Julien Herné et interprétées par des musiciens majeurs de la scène jazz française, mêlent puissance, fraîcheur et émotion. À l’image de Léa Maria Fries, Cleo est une œuvre audacieuse et contemporaine, pleine de nuances et de surprises, qui captive l’auditeur du début à la fin.

Informations pratiques

Spectacle en configuration assise (placement libre)

Ouverture des portes à 19h30

Parking des Genottes (19 avenue des Genottes – Cergy) gratuit uniquement à partir de 19h et jusqu’à 00h.

Les soirs de spectacle Le Douze Café propose un espace bar et petite restauration.

Le Douze 12 Allée des Petits Pains, 95800 Cergy, France Île-de-France Cergy 95800 Cergy Saint-Christophe Val-d’Oise Île-de-France 01 34 33 32 12 https://ledouze.cergy.fr/ https://www.facebook.com/ledouze.cergy/;https://www.instagram.com/ledouze.cergy/ [{« type »: « link », « value »: « https://ledouze.cergy.fr/evenement/living-being-iv-lea-maria-fries/ »}] [{« data »: {« cache_age »: 86400, « description »: « 100K Followers, 1,519 Following, 512 Posts – See Instagram photos and videos from Vincent Peirani (@vpeirani) », « type »: « rich », « title »: « Vincent Peirani (@vpeirani) u2022 Instagram profile », « thumbnail_url »: « https://scontent-iad3-2.cdninstagram.com/v/t51.2885-19/344225157_795011968380770_1745668104855449007_n.jpg?stp=dst-jpg_s100x100_tt6&_nc_cat=111&ccb=7-5&_nc_sid=bf7eb4&efg=eyJ2ZW5jb2RlX3RhZyI6InByb2ZpbGVfcGljLnd3dy4xMDgwLkMzIn0%3D&_nc_ohc=xhn97LAzh6wQ7kNvwGH0z1O&_nc_oc=Adqc44hsGE0MrMvXgEl_uiTdzPsV7J6kp5s2MaxvkjHFiSrWPVY-6q8H5N_1izoDH0g&_nc_zt=24&_nc_ht=scontent-iad3-2.cdninstagram.com&_nc_ss=7f60f&oh=00_Af_8GkCICcBgTwYLNCdyOzjGXJ3R6BglvFEjEvsztOfJ6A&oe=6A2F550A », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.instagram.com/vpeirani/ », « script »: {« async »: true, « charset »: « utf-8 », « src »: « https://iframely.net/embed.js »}, « thumbnail_height »: 100, « thumbnail_width »: 100, « options »: {« _disable_profile »: {« label »: « Disable profile embed », « value »: false}}, « html »: «

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Le Douze accueille cette saison Living Being IV et Léa Maria Fries dans le cadre de Jazz au Fil de l’Oise.