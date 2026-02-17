Concert Lloyd Cole (Solo) Quai Louis Prunier La Rochelle

Concert Lloyd Cole (Solo)

Quai Louis Prunier Espace Encan La Rochelle Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-25 20:00:00

fin : 2026-06-25

Date(s) :

2026-06-25

Lloyd Cole partira en tournée en 2026 avec une série de concerts solo en France, à Nantes, Landerneau, La Rochelle et Toulouse.

.

Quai Louis Prunier Espace Encan La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 56 46 62 contact@la-sirene.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Lloyd Cole will tour in 2026 with a series of solo concerts in France, in Nantes, Landerneau, La Rochelle and Toulouse.

L’événement Concert Lloyd Cole (Solo) La Rochelle a été mis à jour le 2026-02-17 par Nous La Rochelle