Concert Lloyd Cole (Solo) Quai Louis Prunier La Rochelle

Quai Louis Prunier Espace Encan La Rochelle Charente-Maritime
Début : 2026-06-25 20:00:00
fin : 2026-06-25
2026-06-25
Lloyd Cole partira en tournée en 2026 avec une série de concerts solo en France, à Nantes, Landerneau, La Rochelle et Toulouse.
Quai Louis Prunier Espace Encan La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 56 46 62 contact@la-sirene.fr
English :
Lloyd Cole will tour in 2026 with a series of solo concerts in France, in Nantes, Landerneau, La Rochelle and Toulouse.
