Concert Loïs et les Clarks Le Coupe Gorge Parthenay
Concert Loïs et les Clarks Le Coupe Gorge Parthenay samedi 25 juillet 2026.
Parthenay
Concert Loïs et les Clarks
Le Coupe Gorge 2 Rue de la Vau Saint Jacques Parthenay Deux-Sèvres
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 21:00:00
fin : 2026-07-25
Date(s) :
2026-07-25
.
Le Coupe Gorge 2 Rue de la Vau Saint Jacques Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 28 41 78 07 rotureauch@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Concert Loïs et les Clarks Parthenay a été mis à jour le 2026-05-12 par CC Parthenay Gâtine
À voir aussi à Parthenay (Deux-Sèvres)
- Portes ouvertes Volley ball club de Parthenay Salle de sport Complexe Les Grippeaux Parthenay 14 mai 2026
- Concert Cigogne Le Coupe Gorge Parthenay 15 mai 2026
- Salon Unis vers le Zen Domaine des loges Parthenay 16 mai 2026
- Atelier créatif Pôle enfance Maurice-Caillon Parthenay 16 mai 2026
- Concert Camel A Le Coupe Gorge Parthenay 16 mai 2026