Concert L’Oiseau-Luth Plaine Notre Dame Marignane

Marignane

Concert L’Oiseau-Luth

Vendredi 8 mai 2026.

A 20h. Plaine Notre Dame Chapelle Notre-Dame de Pitié Marignane Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-08

fin : 2026-05-08

Date(s) :

2026-05-08

Les amis de Marignane et de la Provence vous propose de partager un agréable moment en compagnie de l’ensemble vocal L’Oiseau-Luth . Au programme chants du monde, musique sacrée, chœurs d’opéra.

Chef de chœur Mady Picq

Pianiste Danièle Dusseau

.

Plaine Notre Dame Chapelle Notre-Dame de Pitié Marignane 13700 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 34 87 32 lesamisduvieuxmarignane@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Les amis de Marignane et de la Provence invites you to share a pleasant moment in the company of the vocal ensemble L’Oiseau-Luth . On the program: world songs, sacred music, opera choruses.

Conductor: Mady Picq

Pianist: Danièle Dusseau

L’événement Concert L’Oiseau-Luth Marignane a été mis à jour le 2026-04-09 par Office de Tourisme de Marignane