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Concert L’Oiseau-Luth Plaine Notre Dame Marignane

Concert L’Oiseau-Luth Plaine Notre Dame Marignane vendredi 8 mai 2026.

Lieu : Plaine Notre Dame

Adresse : Chapelle Notre-Dame de Pitié

Ville : 13700 Marignane

Département : Bouches-du-Rhône

Début : vendredi 8 mai 2026

Fin : vendredi 8 mai 2026

Tarif :

Marignane

Concert L’Oiseau-Luth

Vendredi 8 mai 2026.
A 20h. Plaine Notre Dame Chapelle Notre-Dame de Pitié Marignane Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-08
fin : 2026-05-08

Date(s) :
2026-05-08

Les amis de Marignane et de la Provence vous propose de partager un agréable moment en compagnie de l’ensemble vocal L’Oiseau-Luth . Au programme chants du monde, musique sacrée, chœurs d’opéra.
Chef de chœur Mady Picq
Pianiste Danièle Dusseau
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Plaine Notre Dame Chapelle Notre-Dame de Pitié Marignane 13700 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 34 87 32  lesamisduvieuxmarignane@orange.fr

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English :

Les amis de Marignane et de la Provence invites you to share a pleasant moment in the company of the vocal ensemble L’Oiseau-Luth . On the program: world songs, sacred music, opera choruses.
Conductor: Mady Picq
Pianist: Danièle Dusseau

L’événement Concert L’Oiseau-Luth Marignane a été mis à jour le 2026-04-09 par Office de Tourisme de Marignane

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