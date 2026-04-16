Concert L’Oiseau-Luth Plaine Notre Dame Marignane
Concert L’Oiseau-Luth Plaine Notre Dame Marignane vendredi 8 mai 2026.
Marignane
Concert L’Oiseau-Luth
Vendredi 8 mai 2026.
A 20h. Plaine Notre Dame Chapelle Notre-Dame de Pitié Marignane Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-08
fin : 2026-05-08
Date(s) :
2026-05-08
Les amis de Marignane et de la Provence vous propose de partager un agréable moment en compagnie de l’ensemble vocal L’Oiseau-Luth . Au programme chants du monde, musique sacrée, chœurs d’opéra.
Chef de chœur Mady Picq
Pianiste Danièle Dusseau
.
Plaine Notre Dame Chapelle Notre-Dame de Pitié Marignane 13700 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 34 87 32 lesamisduvieuxmarignane@orange.fr
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English :
Les amis de Marignane et de la Provence invites you to share a pleasant moment in the company of the vocal ensemble L’Oiseau-Luth . On the program: world songs, sacred music, opera choruses.
Conductor: Mady Picq
Pianist: Danièle Dusseau
L’événement Concert L’Oiseau-Luth Marignane a été mis à jour le 2026-04-09 par Office de Tourisme de Marignane
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