Concert Rue de Chartres Longny les Villages

Longny les Villages

Concert

Rue de Chartres LONGNY AU PERCHE Longny les Villages Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-22 20:30:00

fin : 2026-08-22

Date(s) :

2026-08-22

Guy Robineau à l’orgue, et Philippe Giraud à la flûte, seront en concert en l’église St Martin de Longny-au-Perche.

Participation au chapeau. .

Rue de Chartres LONGNY AU PERCHE Longny les Villages 61290 Orne Normandie +33 2 33 73 66 23

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English : Concert

L’événement Concert Longny les Villages a été mis à jour le 2026-02-27 par Office de Touisme des Hauts du Perche