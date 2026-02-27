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Concert Rue de Chartres Longny les Villages

Concert Rue de Chartres Longny les Villages samedi 22 août 2026.

Lieu : Rue de Chartres

Adresse : LONGNY AU PERCHE

Ville : 61290 Longny les Villages

Département : Orne

Début : samedi 22 août 2026

Fin : samedi 22 août 2026

Heure de début : 20:30:00

Tarif :

Longny les Villages

Concert

Rue de Chartres LONGNY AU PERCHE Longny les Villages Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22 20:30:00
fin : 2026-08-22

Date(s) :
2026-08-22

Guy Robineau à l’orgue, et Philippe Giraud à la flûte, seront en concert en l’église St Martin de Longny-au-Perche.
Participation au chapeau.   .

Rue de Chartres LONGNY AU PERCHE Longny les Villages 61290 Orne Normandie +33 2 33 73 66 23 

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English : Concert

L’événement Concert Longny les Villages a été mis à jour le 2026-02-27 par Office de Touisme des Hauts du Perche

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