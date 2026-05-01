Concert Lorena Zarranz Trio Dambach-la-Ville
Concert Lorena Zarranz Trio Dambach-la-Ville samedi 9 mai 2026.
Dambach-la-Ville
Concert Lorena Zarranz Trio
1 rue de Dieffenthal Dambach-la-Ville Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-05-09 20:00:00
fin : 2026-05-09 21:15:00
Date(s) :
2026-05-09
Un voyage musical entre Argentine, jazz et modernité…
Un voyage musical entre Argentine, jazz et modernité…
À la croisée des traditions, du jazz et des musiques actuelles, Lorena Zarranz Trio vous invite à un voyage inédit au cœur de l’Argentine, entre chants ancestraux de la cordillère des Andes et sonorités contemporaines.
Avec des créations originales et réinterprétations d’un folklore méconnu, la musique navigue entre acoustique et électronique, entre passé et présent, tradition et modernité..
Il en résulte une musique sensuelle, groovy et atypique, un folklore revisité qui ne laisse pas indifférent.
Musiciens
• Lorena Zarranz chant guitare compositions
• Jean-Noël Rohé basse électrique compositions
• Jonathan Haessler batterie .
1 rue de Dieffenthal Dambach-la-Ville 67650 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 57 89 52 lorezarranz@gmail.com
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English :
A musical journey between Argentina, jazz and modernity?
L’événement Concert Lorena Zarranz Trio Dambach-la-Ville a été mis à jour le 2026-05-02 par Office de tourisme du pays de Barr
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