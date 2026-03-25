Concert Louise Vandenhole&Nils Rousson les petites fugues d’Epinal TEMPLE PROSTESTANT Épinal

Concert Louise Vandenhole&Nils Rousson les petites fugues d’Epinal

TEMPLE PROSTESTANT 28 Rue de la Préfecture Épinal Vosges

Tarif : – – EUR

20

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-05-09 17:00:00

fin : 2026-05-09

Date(s) :

2026-05-09

100 ème anniversaire de la naissance de Marie-Claire ALAIN par Dominique ALEVEQUE, souvenir des Académies d’été à Saint Donat l’Herbasse (Litanies de Jehan ALAIN) Corentin Bresch avec la participation de jeunes organistes: Animations avec la MVGO de Rambervillers.

Billetterie à l’Office de Tourisme d’Epinal et de sa RégionTout public

20 .

TEMPLE PROSTESTANT 28 Rue de la Préfecture Épinal 88000 Vosges Grand Est +33 3 29 82 53 32

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English :

100 th anniversary of the birth of Marie-Claire ALAIN by Dominique ALEVEQUE, souvenir of the summer academies at Saint Donat l’Herbasse (Litanies de Jehan ALAIN) Corentin Bresch with the participation of young organists: Activities with the MVGO of Rambervillers.

Tickets available from the Epinal et sa Région Tourist Office

L’événement Concert Louise Vandenhole&Nils Rousson les petites fugues d’Epinal Épinal a été mis à jour le 2026-03-25 par OT EPINAL ET SA REGION