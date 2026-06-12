CONCERT au carbet du lac Loures-Barousse
CONCERT au carbet du lac Loures-Barousse samedi 11 juillet 2026.
Loures-Barousse
CONCERT
au carbet du lac LOURES-BAROUSSE Loures-Barousse Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11
fin : 2026-07-11
Date(s) :
2026-07-11
Venez profiter d’une soirée placée sous le signe du reggae
Bad Kalys
DJBLZ
Renseignements
06 95 69 83 97
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au carbet du lac LOURES-BAROUSSE Loures-Barousse 65370 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 95 69 83 97
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English :
Come enjoy an evening of reggae
Bad Kalys
DJBLZ
For more information:
06 95 69 83 97
L’événement CONCERT Loures-Barousse a été mis à jour le 2026-06-12 par OT de Neste-Barousse|CDT65
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