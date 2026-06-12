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CONCERT au carbet du lac Loures-Barousse

CONCERT au carbet du lac Loures-Barousse samedi 11 juillet 2026.

Lieu : au carbet du lac

Adresse : LOURES-BAROUSSE

Ville : 65370 Loures-Barousse

Département : Hautes-Pyrénées

Début : samedi 11 juillet 2026

Fin : samedi 11 juillet 2026

Tarif :

Loures-Barousse

CONCERT

au carbet du lac LOURES-BAROUSSE Loures-Barousse Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11
fin : 2026-07-11

Date(s) :
2026-07-11

Venez profiter d’une soirée placée sous le signe du reggae
Bad Kalys
DJBLZ

Renseignements
06 95 69 83 97
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au carbet du lac LOURES-BAROUSSE Loures-Barousse 65370 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 95 69 83 97 

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English :

Come enjoy an evening of reggae
Bad Kalys
DJBLZ

For more information:
06 95 69 83 97

L’événement CONCERT Loures-Barousse a été mis à jour le 2026-06-12 par OT de Neste-Barousse|CDT65

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