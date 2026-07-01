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AGENDA · Orgelet

Concert Louveret Place de l’Église Orgelet

samedi 11 juillet 2026 · Place de l'Église · Orgelet

Informations pratiques

Début
samedi 11 juillet 2026
Fin
samedi 11 juillet 2026
Heure de début
20:00:00
Lieu
Place de l'Église
Adresse
Parvis de l'église
Ville
39270 Orgelet
Département
Jura
Tarif
Gratuit Gratuit

Orgelet

Concert Louveret

Place de l’Église Parvis de l’église Orgelet Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 20:00:00
fin : 2026-07-11

Date(s) :
2026-07-11

Concert Louveret le juillet à 20h sur le parvis de l’église d’Orgelet.

Gratuit, buvette sur place.   .

Place de l’Église Parvis de l’église Orgelet 39270 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 73 70 41 34 

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English : Concert Louveret

L’événement Concert Louveret Orgelet a été mis à jour le 2026-06-30 par OFFICE DE TOURISME TERRE D’EMERAUDE

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