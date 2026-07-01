AGENDA · Orgelet
Concert Louveret Place de l’Église Orgelet
samedi 11 juillet 2026 · Place de l'Église · Orgelet
Informations pratiques
Orgelet
Concert Louveret
Place de l’Église Parvis de l’église Orgelet Jura
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 20:00:00
fin : 2026-07-11
Date(s) :
2026-07-11
Concert Louveret le juillet à 20h sur le parvis de l’église d’Orgelet.
Gratuit, buvette sur place. .
Place de l’Église Parvis de l’église Orgelet 39270 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 73 70 41 34
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English : Concert Louveret
L’événement Concert Louveret Orgelet a été mis à jour le 2026-06-30 par OFFICE DE TOURISME TERRE D’EMERAUDE
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