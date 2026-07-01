Concert Louveret Place de l’Église Orgelet

Informations pratiques

Orgelet

Concert Louveret

Place de l’Église Parvis de l’église Orgelet Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11 20:00:00

fin : 2026-07-11

Date(s) :

2026-07-11

Concert Louveret le juillet à 20h sur le parvis de l’église d’Orgelet.

Gratuit, buvette sur place. .

Place de l’Église Parvis de l’église Orgelet 39270 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 73 70 41 34

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English : Concert Louveret

L’événement Concert Louveret Orgelet a été mis à jour le 2026-06-30 par OFFICE DE TOURISME TERRE D’EMERAUDE