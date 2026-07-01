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AGENDA · Orgelet

Visite guidée d’Orgelet Place de l’Église Orgelet

jeudi 9 juillet 2026 · Place de l'Église · Orgelet

Informations pratiques

Début
jeudi 9 juillet 2026
Fin
jeudi 9 juillet 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Place de l'Église
Adresse
Parvis de l'église
Ville
39270 Orgelet
Département
Jura
Tarif
Gratuit Gratuit

Orgelet

Visite guidée d’Orgelet

Place de l’Église Parvis de l’église Orgelet Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09 10:00:00
fin : 2026-07-23 11:30:00

Date(s) :
2026-07-09 2026-07-16 2026-07-23 2026-07-30 2026-08-06 2026-08-13 2026-08-20 2026-08-27

Visite guidée gratuite de la ville d’Orgelet et son église chaque jeudis de juillet et août à 10h00. Pour partir à la découverte de l’histoire, du patrimoine et des richesses de la cité.

Participation gratuite Ouvert à tous.   .

Place de l’Église Parvis de l’église Orgelet 39270 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 85 29 02 83  asphor@asphor.org

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English : Visite guidée d’Orgelet

L’événement Visite guidée d’Orgelet Orgelet a été mis à jour le 2026-07-03 par OFFICE DE TOURISME TERRE D’EMERAUDE

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