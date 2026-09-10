Concert Lunéville
dimanche 27 septembre 2026 · Lunéville
Informations pratiques
Lunéville
Concert
Eglise Saint Jacques Lunéville Meurthe-et-Moselle
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-09-27 20:30:00
fin : 2026-09-27
Date(s) :
2026-09-27
Concert proposé par le Choeur des 3 Abbayes*, choeur d’hommes des Vosges, créé en 2006
Sous la direction d’Emilie Meistersheim
Répertoire pièces dites a capella pour choeurs d’hommes chants traditionnels ou classiques français, basques, italiens, chants religieux orthodoxes de Russie, Bulgarie, etc. Participation au chapeau.
*en référence aux monastères fondés entre 640 et 670 à Etival-Clairefontaine, Moyenmoutier et SenonesTout public
.
Eglise Saint Jacques Lunéville 54300 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 85 33 87 17
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English :
Concert presented by the Choeur des 3 Abbayes*, a men’s choir from the Vosges region, founded in 2006
Conducted by Emilie Meistersheim
Repertoire: “a cappella” pieces for men’s choirs: traditional or classical French, Basque, and Italian songs, as well as Orthodox religious chants from Russia, Bulgaria, etc. Donations are appreciated.
*Referring to the monasteries founded between 640 and 670 in Etival-Clairefontaine, Moyenmoutier, and Senones
L’événement Concert Lunéville a été mis à jour le 2026-09-01 par MAISON DU TOURISME DU PAYS DU LUNEVILLOIS
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