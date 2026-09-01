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Grand Loto Salle Le Réservoir Lunéville

samedi 12 septembre 2026 · Salle Le Réservoir · Lunéville

Grand Loto Salle Le Réservoir Lunéville

Informations pratiques

Début
samedi 12 septembre 2026
Fin
samedi 12 septembre 2026
Heure de début
20:00:00
Lieu
Salle Le Réservoir
Adresse
2 Cours de Verdun
Ville
54300 Lunéville
Département
Meurthe-et-Moselle
Tarif

Lunéville

Grand Loto

Salle Le Réservoir 2 Cours de Verdun Lunéville Meurthe-et-Moselle

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-09-12 20:00:00
fin : 2026-09-12

Date(s) :
2026-09-12

Organisé par l’association MARIE. Ouverture des portes à 18h
Renseignements et inscriptions 06 35 24 49 07
Gros lot bon d’achat de 500€
Petite restauration sur placeTout public
  .

Salle Le Réservoir 2 Cours de Verdun Lunéville 54300 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 35 24 49 07 

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English :

Organized by the MARIE association. Doors open at 6pm
Information and registration 06 35 24 49 07
Grand prize: 500? gift voucher
Snacks on site

L’événement Grand Loto Lunéville a été mis à jour le 2026-09-01 par MAISON DU TOURISME DU PAYS DU LUNEVILLOIS

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