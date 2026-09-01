Grand Loto Salle Le Réservoir Lunéville
samedi 12 septembre 2026 · Salle Le Réservoir · Lunéville
Informations pratiques
Lunéville
Grand Loto
Salle Le Réservoir 2 Cours de Verdun Lunéville Meurthe-et-Moselle
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-09-12 20:00:00
fin : 2026-09-12
Date(s) :
2026-09-12
Organisé par l’association MARIE. Ouverture des portes à 18h
Renseignements et inscriptions 06 35 24 49 07
Gros lot bon d’achat de 500€
Petite restauration sur placeTout public
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Salle Le Réservoir 2 Cours de Verdun Lunéville 54300 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 35 24 49 07
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English :
Organized by the MARIE association. Doors open at 6pm
Information and registration 06 35 24 49 07
Grand prize: 500? gift voucher
Snacks on site
L’événement Grand Loto Lunéville a été mis à jour le 2026-09-01 par MAISON DU TOURISME DU PAYS DU LUNEVILLOIS
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