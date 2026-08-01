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AGENDA · Eymet

Concert | Lutz Eterna Église Notre-Dame Eymet

dimanche 23 août 2026 · Église Notre-Dame · Eymet

Concert | Lutz Eterna Église Notre-Dame Eymet

Informations pratiques

Début
dimanche 23 août 2026
Fin
dimanche 23 août 2026
Heure de début
20:00:00
Lieu
Église Notre-Dame
Adresse
Avenue de la Bastide
Ville
24500 Eymet
Département
Dordogne
Tarif
Gratuit

Eymet

Concert | Lutz Eterna

Église Notre-Dame Avenue de la Bastide Eymet Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-23 20:00:00
fin : 2026-08-23

Date(s) :
2026-08-23

L’association Namasté a le plaisir de vous annoncer la venue exceptionnelle du duo lumineux Lutz Eterna dans notre région. Ce duo vous transportera dans la joie et la poésie à travers les musiques du monde, chantées en 10 langues différentes… un merveilleux voyage sonore et spirituel !

Claire Millon à la voix, flûte et percussions
Frédéric Chauvigné au piano, clavier et accordéon

Sur réservation.   .

Église Notre-Dame Avenue de la Bastide Eymet 24500 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 98 85 59 10 

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English :

L’événement Concert | Lutz Eterna Eymet a été mis à jour le 2026-08-13 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides

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