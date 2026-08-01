Concert | Lutz Eterna Église Notre-Dame Eymet

Informations pratiques

Eymet

Concert | Lutz Eterna

Église Notre-Dame Avenue de la Bastide Eymet Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-23 20:00:00

fin : 2026-08-23

Date(s) :

2026-08-23

L’association Namasté a le plaisir de vous annoncer la venue exceptionnelle du duo lumineux Lutz Eterna dans notre région. Ce duo vous transportera dans la joie et la poésie à travers les musiques du monde, chantées en 10 langues différentes… un merveilleux voyage sonore et spirituel !

Claire Millon à la voix, flûte et percussions

Frédéric Chauvigné au piano, clavier et accordéon

Sur réservation. .

Église Notre-Dame Avenue de la Bastide Eymet 24500 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 98 85 59 10

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English :

L’événement Concert | Lutz Eterna Eymet a été mis à jour le 2026-08-13 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides