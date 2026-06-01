Carantec

Concert Lydia Shelley

Église de Carantec Carantec Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13

fin : 2026-06-13

Date(s) :

2026-06-13

Née dans une famille de musiciens, Lydia Shelley est plongée très tôt dans l’univers de l’opéra.

Immédiatement, elle développe un amour profond pour la musique de chambre.

Formée au Royal Northern College of Music de Manchester, Royal College of Music, récompensée respectivement d’un 1er prix Bachelor of Music puis d’un diplôme de Postgraduate Studies , et d’un Masters of Music in Performance avec la plus haute mention, elle s’installe en France et rejoint le Quatuor Voce en 2002.

Parallèlement, elle joue sur les scènes de la Philharmonie de Paris, du Wigmore Hall et du Concertgebouw.

En 2023, Lydia part explorer de nouveaux horizons.

Elle nous offre son exploration des suites de Bach pour violoncelle seul, cherchant à sonder les liens entre solitude et partage.

Lydia joue sur un violoncelle français construit aux alentours de 1670 et un archet datant de 1855 signé Joseph Henry.

Cet événement vous est proposé en partenariat avec l’association Pont-Ar-Gler.

Informations pratiques

Ouvert à tous

Places Adhérents CC 15€ Non Adhérents 20€ Billetterie sur place espèces et chèques SVP

Billetterie sur place ou sur HelloAsso .

Église de Carantec Carantec 29660 Finistère Bretagne +33 2 98 67 00 43

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English :

L’événement Concert Lydia Shelley Carantec a été mis à jour le 2026-06-03 par OT BAIE DE MORLAIX