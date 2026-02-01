Concert lyrique avec Serge Kakudji et Stéphanie Manzo Tiers Lieu Le 5 Audincourt
Concert lyrique avec Serge Kakudji et Stéphanie Manzo Tiers Lieu Le 5 Audincourt samedi 11 juillet 2026.
Audincourt
Concert lyrique avec Serge Kakudji et Stéphanie Manzo
Tiers Lieu Le 5 5 Rue Louis Pasteur Audincourt Doubs
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11
fin : 2026-07-11
Date(s) :
2026-07-11
Vous aviez adoré le spectacle lyrique avec Serge Kakudji et David Demange en 2025, Serge revient au 5. Rendez-vous le samedi 11 juillet, pour un voyage lyrique inoubliable ! Laissez-vous transporter par la rencontre magique entre le contre-ténor international Serge Kakudji et la talentueuse harpiste Stéphanie Manzo pour un concert d’opéra suspendu dans le temps. Un vrai moment de pur partage émotionnel ! .
Tiers Lieu Le 5 5 Rue Louis Pasteur Audincourt 25400 Doubs Bourgogne-Franche-Comté lesenracinesaudincourt@gmail.com
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English : Concert lyrique avec Serge Kakudji et Stéphanie Manzo
L’événement Concert lyrique avec Serge Kakudji et Stéphanie Manzo Audincourt a été mis à jour le 2026-06-15 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE MONTBELIARD
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