Visite guidée Centre d’Art d’Audincourt Donation Patt Centre d’Art d’Audincourt Donation Patt Audincourt
Visite guidée Centre d’Art d’Audincourt Donation Patt Centre d’Art d’Audincourt Donation Patt Audincourt vendredi 26 juin 2026.
Audincourt
Visite guidée Centre d’Art d’Audincourt Donation Patt
Centre d’Art d’Audincourt Donation Patt 2, rue du Puits Audincourt Doubs
Tarif : 6 – 6 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-26 14:00:00
fin : 2026-10-30
Date(s) :
2026-06-26 2026-07-31 2026-08-28 2026-09-25 2026-10-30 2026-11-27
Les visites guidées sont de retour ! Accompagné(e) d’Anaïs ou d’Estelle, deux guides conférencières passionnées, plongez dans l’univers fascinant de la Donation Patt. Grâce à elles, vous découvrirez l’histoire captivante du couple Patt et percerez les secrets des œuvres artistiques qui composent cette collection unique.
Dates 2026 27 mars, 24 avril, 22 mai, 19 juin, 31 juillet, 28 août, 25 septembre, 30 octobre et 27 novembre à 14h.
Tarif 6€ par personne.
Réservation obligatoire auprès de l’Office de Tourisme 03 81 94 45 60
Laissez-vous surprendre par des œuvres captivantes et vivez une expérience culturelle immersive. Ne manquez pas cette occasion de redécouvrir l’art sous un nouveau regard ! .
Centre d’Art d’Audincourt Donation Patt 2, rue du Puits Audincourt 25400 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 94 45 60 accueil@paysdemontbeliard-tourisme.com
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English : Visite guidée Centre d’Art d’Audincourt Donation Patt
L’événement Visite guidée Centre d’Art d’Audincourt Donation Patt Audincourt a été mis à jour le 2026-05-19 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE MONTBELIARD
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