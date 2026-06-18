Portes Ouvertes Banquet Champêtre Visite ferme Bio Ferme du ruisseau Audincourt

Audincourt

Portes Ouvertes Banquet Champêtre Visite ferme Bio

Ferme du ruisseau 64 Rue de Belfort Audincourt Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-14

fin : 2026-07-14

Date(s) :

2026-07-14

Cette année, le 14 juillet se fête à la ferme !

Prenez le temps d’une après midi et soirée au grand air, au cœur du jardin, pour découvrir des artisans, des producteurs, partager un bon repas et profiter d’un moment convivial en pleine nature.

Mardi 14 juillet

De 14h à 22h

La Ferme du Ruisseau Audincourt 64BIS rue de Belfort, 25400 AUDINCOURT

Au programme

Visites du jardin

Marché d’artisans et de producteurs locaux

Atelier découverte avec des artisans (vitrail, vannerie…) Sur réservation (infos à venir)

Balade, rencontres et bonne humeur au milieu des légumes

-17h30 Concert

-Et à partir de 19h…

Grand banquet champêtre au cœur du jardin !

Sur réservation au ?? 06 26 09 55 71

Entrée + plat + dessert + café/thé 25 € par personne

Une véritable expérience pour savourer un repas en pleine nature, au milieu des légumes, dans un cadre unique et convivial.

Une grande table au milieu des cultures, des bons produits, des rencontres et un moment simple à partager ensemble.

Un repas cuisiné par nos amis du restaurant Le Restaurant-Brasserie du 7ème Art à Audincourt, mettant à l’honneur les légumes de la ferme et les produits du territoire.

Parce que le 14 juillet, c’est aussi l’occasion de célébrer ce qui nous rassemble la terre, le savoir-faire, la convivialité et le plaisir d’être ensemble.

Venez passer un bout d’été avec nous. .

Ferme du ruisseau 64 Rue de Belfort Audincourt 25400 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 26 09 55 71 fermeduruisseau.audincourt@gmail.com

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English : Portes Ouvertes Banquet Champêtre Visite ferme Bio

L’événement Portes Ouvertes Banquet Champêtre Visite ferme Bio Audincourt a été mis à jour le 2026-06-18 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE MONTBELIARD