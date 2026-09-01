Concert M.Hibou La Maison Hirondelle Montréal
vendredi 25 septembre 2026 · La Maison Hirondelle · Montréal
Informations pratiques
Montréal
Concert M.Hibou
La Maison Hirondelle 11 Place du Prieuré Montréal Yonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-25 18:30:00
fin : 2026-09-25 21:30:00
Date(s) :
2026-09-25
Un rien philosophe, parfois nostalgique, souvent révolté, M. Hibou nous embarque dans son univers chaleureux, plein de malice et de mélancolie joyeuse !
Vendredi 25 septembre à 19h00, concert M.Hibou, entrée libre, buvette et foodtruck A la bonne galette sur place ! .
La Maison Hirondelle 11 Place du Prieuré Montréal 89420 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 9 51 33 63 19
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English : Concert M.Hibou
L’événement Concert M.Hibou Montréal a été mis à jour le 2026-08-24 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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