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Concert M.Hibou La Maison Hirondelle Montréal

vendredi 25 septembre 2026 · La Maison Hirondelle · Montréal

Informations pratiques

Début
vendredi 25 septembre 2026
Fin
vendredi 25 septembre 2026
Heure de début
18:30:00
Lieu
La Maison Hirondelle
Adresse
11 Place du Prieuré
Ville
89420 Montréal
Département
Yonne
Tarif
Gratuit Gratuit

Montréal

Concert M.Hibou

La Maison Hirondelle 11 Place du Prieuré Montréal Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-25 18:30:00
fin : 2026-09-25 21:30:00

Date(s) :
2026-09-25

Un rien philosophe, parfois nostalgique, souvent révolté, M. Hibou nous embarque dans son univers chaleureux, plein de malice et de mélancolie joyeuse !
Vendredi 25 septembre à 19h00, concert M.Hibou, entrée libre, buvette et foodtruck A la bonne galette sur place !   .

La Maison Hirondelle 11 Place du Prieuré Montréal 89420 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 9 51 33 63 19 

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English : Concert M.Hibou

L’événement Concert M.Hibou Montréal a été mis à jour le 2026-08-24 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)

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