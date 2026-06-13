Neufchâtel-Hardelot

Concert Maddy street

1 rue de la Source Neufchâtel-Hardelot Pas-de-Calais

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08

fin : 2026-08-08

Date(s) :

2026-08-08

Maddy Street (Street comme la rue en anglais) est un artiste franco-britannique un poil impertinent avec un style bien à lui alternatif, rock, electro, absurde et frontal.

Avec 2 tremplins nationaux à son actif et 3 années de tournées cumulant 150 dates, iel vient compléter ce beau début de carrière par la sortie d’une mixtape intitulée No Limits, dans laquelle iel sortira un nouveau single tous les 2 mois en 2026.

Maddy est issu du fin fond de la belle campagne normande loin des grandes villes et circuits évidents, un parcours à contre-courant rappelant qu’aucune limite ne détermine la portée d’une voix surtout quand elle est faite pour faire du bruit.

Cour du château .

1 rue de la Source Neufchâtel-Hardelot 62152 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 21 73 65

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English :

L’événement Concert Maddy street Neufchâtel-Hardelot a été mis à jour le 2026-06-13 par Office de Tourisme Le Boulonnais Côte d’Opale