Neufchâtel-Hardelot

Visite thématique visite crépusculaire

1 rue de la Source Neufchâtel-Hardelot Pas-de-Calais

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-06

fin : 2026-08-06

Date(s) :

2026-08-06

En partenariat avec Eden 62

Au crépuscule, le Château d’Hardelot se dévoile avant que le marais voisin n’éveille ses mystères sous la lumière des étoiles. Une expérience nocturne entre histoire et nature.

Inscription en ligne sur www.eden62.fr, rubrique Sorties nature.

RDV à 20h sur le parking, devant l’accueil du site

Horaires

20h

Gratuit

Tout public .

1 rue de la Source Neufchâtel-Hardelot 62152 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 21 73 65

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English :

L’événement Visite thématique visite crépusculaire Neufchâtel-Hardelot a été mis à jour le 2026-06-13 par Office de Tourisme Le Boulonnais Côte d’Opale